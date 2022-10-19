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«الاتحاد» و«أبوسليم» يقتنصان أول ثلاث نقاط في افتتاحية الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 11:18 مساء
«الاتحاد» و«أبوسليم» يقتنصان أول ثلاث نقاط في افتتاحية الدوري الممتاز
لقطة من مباراة الأولمبي والاتحاد، الأربعاء 19 أكتوبر 2022 (قناة الوسط)
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اقتنص فريقا «الاتحاد» و«أبوسليم» أول ثلاث نقاط في افتتاحية النسخة الـ 48 من الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2022 – 2023، في حين ارتضت أربعة فرق بنقطة واحدة هي «أهلي بنغازي» و«الصداقة» و«التحدي» و«شباب الجبل».

«أبو سليم» يلحق أول هزيمة بـ«الاتحاد المصراتي»
وعلى ملعب مصراتة عاد فريق «أبو سليم» بثلاثة نقاط ثمينة في بداية المشوار بعد فوزه على «الاتحاد المصراتي» بهدفين مقابل هدف. سجل هدفي «أبو سليم» محمد بن طرشة وعبد المنعم عكاشة، في حين سجل هدف «الاتحاد المصراتي» مروان الصويعي.

- «بوابة الوسط» تستعرض خريطة جولة الدوري الليبي الممتاز الأولى

«الاتحاد» يفوز على «الأولمبي» بهدف نظيف
وفي المجموعة نفسها، الثانية، عاد فريق «الاتحاد» بفوز ثمين على فريق «الأولمبي» بهدف دون مقابل سجله أحمد الهرام في الدقيقة الرابعة مع بداية المباراة.

المجموعة الأولى بدون أهداف
ولم تشهد المجموعة الأولى تسجيل أهداف، حيث انتهت مباراة «أهلي بنغازي» و«الصداقة» بالتعادل السلبي ليضيف كل فريق نقطة في رصيده، وكذلك انتهت مباراة «التحدي» و«شباب الجبل»، التي أقيمت بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء بالتعادل السلبي بدون أهداف ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده.

وتتنافس كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري ويتأهل أول وثاني وثالث كل مجموعة للدور السداسي «دوري التتويج»، على أن تكون الانطلاقة اليوم الأربعاء بأربع مباريات.

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