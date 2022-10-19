«بوابة الوسط» تستعرض خريطة جولة الدوري الليبي الممتاز الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق اليوم الأربعاء النسخة الـ48 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 بمشاركة 20 فريقا موزعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى

الأهلي بنغازي والنصر والهلال والتحدي والأخضر ودارنس والصقور وشباب الجبل والتعاون.

المجموعة الثانية

الاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة والمحلة وأبوسليم والأولمبي والخمس والسويحلي والاتحاد المصراتي وأساريا.

منافسات الدوري السداسي

وتتبارى كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري ويتأهل أول وثاني وثالث كل مجموعة للدور السداسي «دوري التتويج»، على أن تكون الانطلاقة اليوم الأربعاء بأربع مباريات.

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الصداقة يستضيف على ملعبه الأهلي بنغازي بإدارة الحكم محمد الهوني، والمساعدين محمد التير ورياض العزابي والحكم الرابع حسين العجني والمراقب علي عطية.

وعلى ملعب الزاوية الأولمبي يستضيف الاتحاد بإدارة الحكم نصيب الهواري والمساعدين ناجي امطير وفرج الأسعد والحكم الرابع عبدالمنعم أبوصلوعة والمراقب عادل سويسي.

وأبوسليم يحل ضيفا على الاتحاد المصراتي بإدارة الحكم أشرف عمر والمساعدين عبدالباسط سعيد ومحمد حسن والحكم الرابع عبدالسلام عوينة والمراقب أسامه الأشهب.

وشباب الجبل يلتقي التحدي على ملعب شيخ الشهداء بالبيضاء بإدارة الحكم عبدالهادي الحباس والمساعدين محمد الهدلول ومصباح ميلود والحكم الرابع أحمد آدم والمراقب محمد الزلاوي.

مواجهات الخميس

غدا الخميس 20 أكتوبر، الهلال سيحل ضيفا على دارنس بملعب درنة بإدارة الحكم عبدالحميد كشيرة والمساعدين أحمد عوينة وحمزة أبوكليش والحكم الرابع علي أبوشكيوه والمراقب.

وعلى ملعب الجميل الأهلي طرابلس يلتقي أساريا بإدارة الحكم محمد الزروق والمساعدين مجدي كامل وخالد النعاس والحكم الرابع خليل سنان والمراقب عبدالله المنصوري.

والسويحلي يستضيف الخمس على ملعب مصراتة بإدارة الحكم عبدالواحد حريويدة والمساعدين داوود لاغا ومحمد العريبي والحكم الرابع طه القلعي والمراقب فوزي الشحومي.

مواجهات الجمعة

يشهد يوم الجمعة 21 أكتوبر آخر ثلاث مباريات في الجولة الأولى، فعلى ملعب بنينا النصر يستضيف الصقور بإدارة الحكم الجيلاني عثمان والمساعدين حسن التومي وطه قاسم والحكم الرابع بشير السوسي.

التعاون يحل ضيفا على الأخضر بملعب البيضاء بإدارة الحكم حمزة الثموني والمساعدين عزالدين عطية وحمزة حمحوم والحكم الرابع عماد خريش.

وعلى ملعب الجميل المحلة يتبارى مع المدينة بإدارة الحكم مصطفى الدرسي والمساعدين مروان الحراري وسالم المراكبي والحكم الرابع مؤمن الراعي والمراقب صبحي القلالي.