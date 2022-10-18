4 مباريات في انطلاق الدوري الليبي الممتاز الجديد رقم «48»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تنطلق الأربعاء مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023، وتحمل المسابقة رقم «48» بإقامة أربع مباريات على أربعة ملاعب هي الصداقة وشيخ الشهداء والزواية ومصراتة.

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ففي المجموعة الأولى يستهل فريق الأهلي بنغازي مشواره بملاقاة فريق الصداقة على أرضه ملعب الصداقة، والذي جرى اعتماده من قِبل لجنة المسابقات في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء.

ويلتقي فريق شباب الجبل مع فريق التحدي بملعب شيخ الشهداء بالبيضاء.

وفي المجموعة الثانية يلتقي الأولمبي مع الاتحاد بملعب الزواية، والاتحاد المصراتي يلتقي أبوسليم بملعب مصراتة.