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«بوابة الوسط» تستعرض ضربة بداية الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 17 أكتوبر 2022, 03:48 مساء
«بوابة الوسط» تستعرض ضربة بداية الدوري الليبي الممتاز
مباراة ودية لفريق دارنس أمام الصقور. (صفحة نادي درانس عبر فيسبوك)
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أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات مرحلة الذهاب من الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2022-2023، وستكون مباريات الأسبوع الأول، وتنطلق الأربعاء 19 أكتوبر الجاري على النحو التالي:

- اتحاد الكرة الليبي يعتمد 17 ملعبا للدوري الممتاز في الموسم الجديد

المجموعة الأولى
الأربعاء 19 أكتوبر، الصداقة يلتقي الأهلي بنغازي بملعب الصداقة، وشباب الجبل يلتقي التحدي بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء بالجبل الأخضر، ويشهد الخميس 20 أكتوبر، مواجهة دارنس مع الهلال بملعب درنة البلدي، والجمعة 21 أكتوبر، النصر يلتقي الصقور بملعب شهداء بنينا، والأخضر يلتقي التعاون بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء بالجبل الأخضر.

المجموعة الثانية
الأربعاء 19 أكتوبر، الأولمبي يلتقي الاتحاد بملعب الزواية، والاتحاد المصراتي يلتقي أبوسليم بملعب مصراتة، أما الخميس 20 أكتوبر، الأهلي طرابلس يلتقي أساريا بملعب الجميل، والسويحلي يلتقي الخمس بملعب مصراتة، والجمعة 21 أكتوبر، المدينة يلتقي المحلة بملعب الجميل.

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