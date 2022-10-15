اتحاد الكرة الليبي يعتمد 17 ملعبا للدوري الممتاز في الموسم الجديد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم قرارًا باعتماد 17 ملعبًا لاحتضان مباريات الدوري الليبي الممتاز لموسم 2022-2023.

الملاعب التي تم اعتمادها هى: ملعب امساعد وملعب طبرق وملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء وملعب المرج وملعب الصداقة وملعب شهداء بنينا وملعب الأبيار وملعب أجدابيا وملعب خليج سرت.

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وملعب مصراتة وملعب الخمس وملعب أبوسليم وملعب ترهونة وملعب الجميل وملعب زوارة وملعب صبراتة وملعب الزواية.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم قد حددت 19 أكتوبر الجاري موعدًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

خطاب اتحاد الكرة الليبي. (صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)