«أهلي بنغازي» و«الخمس» إلى ربع نهائي كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تأهل فريقا «أهلي بنغازي» و«الخمس» إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ليبيا في المباراتين المعادتين، حسب قرار لجنة المسابقة للاتحاد الليبي لكرة القدم.

«الخمس» يعبر «السويحلي» بركلات الجزاء درامية

ففي ملعب أبوسليم واجه فريق «الخمس» نظيره «السويحلي»، وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، ليلجآ إلى ركلات الترجيح، التي انتهت لصالح «الخمس»، بنتيجة 13 ركلة مقابل 12 ركلة.

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«أهلي بنغازي» يهزم «شباب الجبل» بهدفين نظيفين

وفي ملعب أجدابيا تأهل فريق «أهلي بنغازي» على حساب فريق «شباب الجبل»، بعد الفوز بهدفين نظيفين، سجلهما المهاجم المنتقل حديثا أحمد كراوع.

وبذلك يكتمل عقد الفرق الثمانية وهي: «أهلي طرابلس»، و«أبوسليم»، و«الخمس»، و«أهلي بنغازي»، و«دارنس»، و«الأخضر»، و«الأولمبي»، و«المدينة». ومن المقرر تحديد جدول الدور ربع النهائي لاحقا.