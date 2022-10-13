Atwasat

«أهلي بنغازي» و«الخمس» إلى ربع نهائي كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 13 أكتوبر 2022, 10:50 مساء
«أهلي بنغازي» و«الخمس» إلى ربع نهائي كأس ليبيا
لاعبو «أهلي بنغازي» يحيون الجمهور بعد التأهيل لربع نهائي كأس ليبيا، الخميس 13 أكتوبر 2022 (صفحة النادي على فيسبوك)
alwasat radio

تأهل فريقا «أهلي بنغازي» و«الخمس» إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ليبيا في المباراتين المعادتين، حسب قرار لجنة المسابقة للاتحاد الليبي لكرة القدم.

«الخمس» يعبر «السويحلي» بركلات الجزاء درامية
ففي ملعب أبوسليم واجه فريق «الخمس» نظيره «السويحلي»، وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، ليلجآ إلى ركلات الترجيح، التي انتهت لصالح «الخمس»، بنتيجة 13 ركلة مقابل 12 ركلة.

- «المسابقات» تصدر جدول مباريات ربع نهائي كأس ليبيا

«أهلي بنغازي» يهزم «شباب الجبل» بهدفين نظيفين
وفي ملعب أجدابيا تأهل فريق «أهلي بنغازي» على حساب فريق «شباب الجبل»، بعد الفوز بهدفين نظيفين، سجلهما المهاجم المنتقل حديثا أحمد كراوع.

وبذلك يكتمل عقد الفرق الثمانية وهي: «أهلي طرابلس»، و«أبوسليم»، و«الخمس»، و«أهلي بنغازي»، و«دارنس»، و«الأخضر»، و«الأولمبي»، و«المدينة». ومن المقرر تحديد جدول الدور ربع النهائي لاحقا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية ترفض الانتقادات الأميركية بعد قرار خفض إنتاج النفط: لا نقبل الإملاءات

السعودية ترفض الانتقادات الأميركية بعد قرار خفض إنتاج النفط: لا نقبل الإملاءات
عبداللطيف رشيد رئيسا للعراق

عبداللطيف رشيد رئيسا للعراق
«هذا المساء»: كارثة صبراتة.. ضعف الدولة وجشع الجريمة

«هذا المساء»: كارثة صبراتة.. ضعف الدولة وجشع الجريمة
لتحسين دراسة الاضطرابات النفسية.. زرع خلايا دماغية بشرية لدى الفئران

لتحسين دراسة الاضطرابات النفسية.. زرع خلايا دماغية بشرية لدى الفئران
«وسط الخبر»: الشرطة في ليبيا بعد 58 عاما.. إنهيار وضعف هيكلي

«وسط الخبر»: الشرطة في ليبيا بعد 58 عاما.. إنهيار وضعف هيكلي
كاركاتير حليم - «لوكيشن» لتصوير مسلسل «المفسدون»!

كاركاتير حليم - «لوكيشن» لتصوير مسلسل «المفسدون»!
أبطال أوروبا: برشلونة على أبواب الخروج وتشافي يقر «إنه خطأي»

أبطال أوروبا: برشلونة على أبواب الخروج وتشافي يقر «إنه خطأي»
مساعدات عسكرية جديدة من الغرب لأوكرانيا.. وروسيا تترقب وساطة تركيا

مساعدات عسكرية جديدة من الغرب لأوكرانيا.. وروسيا تترقب وساطة تركيا
تحويل تاريخي للغاز من فرنسا إلى ألمانيا مباشرة... والكميات توازي قوة أربع وحدات نووية

تحويل تاريخي للغاز من فرنسا إلى ألمانيا مباشرة... والكميات توازي قوة أربع وحدات ...
صلاح يسجل أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا

صلاح يسجل أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا
الفصائل الفلسطينية توقع غدا على «إعلان الجزائر»

الفصائل الفلسطينية توقع غدا على «إعلان الجزائر»
دوري أبطال أوروبا: نابولي وكلوب بروج إلى ثمن النهائي

دوري أبطال أوروبا: نابولي وكلوب بروج إلى ثمن النهائي
لجنة المسابقات تتعامل مع انسحاب في كأس ليبيا بإعادة مبارتين على وجه السرعة.. الخميس

لجنة المسابقات تتعامل مع انسحاب في كأس ليبيا بإعادة مبارتين على وجه السرعة.. ...
والد الشقمان لـ«بوابة الوسط»: حضر ابني من كندا ليُظلم مع منتخب بلاده

والد الشقمان لـ«بوابة الوسط»: حضر ابني من كندا ليُظلم مع منتخب بلاده
الحبوب الأوكرانية تتكدس في مياه اسطنبول

الحبوب الأوكرانية تتكدس في مياه اسطنبول
560 جنديًا من القوات المسلحة الإيطالية في قطر استعدادا لكأس العالم 2022

560 جنديًا من القوات المسلحة الإيطالية في قطر استعدادا لكأس العالم 2022
شتاء قاس.. هل استعد الأوروبيون لمواجهة خصم وحليف لموسكو؟

شتاء قاس.. هل استعد الأوروبيون لمواجهة خصم وحليف لموسكو؟
«أكلات ماجدة»: ألذّ وصفة لطاجن البرقوق وأطيب كعك سمسم معسل

«أكلات ماجدة»: ألذّ وصفة لطاجن البرقوق وأطيب كعك سمسم معسل
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجزيرة والنصر في افتتاح نهائيات السلة تحت 18 عاما
الجزيرة والنصر في افتتاح نهائيات السلة تحت 18 عاما
شراطة لـ«بوابة الوسط»: نجهز لتنظيم بطولة المرأة للشطرنج
شراطة لـ«بوابة الوسط»: نجهز لتنظيم بطولة المرأة للشطرنج
تكريم عادل البيباص بجائزة التميز
تكريم عادل البيباص بجائزة التميز
بعثة الأخضر تصل القاهرة قبل الطيران إلى تنزانيا لتأمين التأهل الأفريقي بـ«الكونفدرالية»
بعثة الأخضر تصل القاهرة قبل الطيران إلى تنزانيا لتأمين التأهل ...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل أعمال صيانة ملعب طرابلس الدولي
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل أعمال صيانة ملعب طرابلس الدولي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ ......
الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواندا
الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواندا...
قرعة «شان 2023».. ليبيا في المجموعة الأولى مع الجزائر
قرعة «شان 2023».. ليبيا في المجموعة الأولى مع الجزائر...
«الأهلي طرابلس» يستعد لـ «المريخ» السوداني في دور الـ32
«الأهلي طرابلس» يستعد لـ «المريخ» السوداني في دور الـ32...
الليبي جمال بنور يقود الكوكب السعودي إلى نتائج مميزة
الليبي جمال بنور يقود الكوكب السعودي إلى نتائج مميزة...
المزيد
«أهلي بنغازي» و«الخمس» إلى ربع نهائي كأس ليبيا
«أهلي بنغازي» و«الخمس» إلى ربع نهائي كأس ليبيا...
لجنة المسابقات تتعامل مع انسحاب في كأس ليبيا بإعادة مبارتين على وجه السرعة.. الخميس
لجنة المسابقات تتعامل مع انسحاب في كأس ليبيا بإعادة مبارتين ......
والد الشقمان لـ«بوابة الوسط»: حضر ابني من كندا ليُظلم مع منتخب بلاده
والد الشقمان لـ«بوابة الوسط»: حضر ابني من كندا ليُظلم مع ......
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل أعمال صيانة ملعب طرابلس الدولي
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل أعمال صيانة ملعب طرابلس الدولي...
بعثة الأخضر تصل القاهرة قبل الطيران إلى تنزانيا لتأمين التأهل الأفريقي بـ«الكونفدرالية»
بعثة الأخضر تصل القاهرة قبل الطيران إلى تنزانيا لتأمين ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط