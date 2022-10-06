«المسابقات» تصدر جدول مباريات ربع نهائي كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات الدور ربع النهائي لكأس ليبيا لكرة القدم، إذ ستقام مباراتان فقط، فيما جرى تأجيل مباراتين بسبب المشاركة الأفريقية.

ووفق الجدول، يلتقي أهلي بنغازي مع الأولمبي بملعب أبوسليم، الأربعاء المقبل، في الثالثة والنصف عصرا.

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«المسابقات»: لا حضور الجماهير في مباريات الكأس

كما يلتقي المدينة والسويحلي بملعب الجميل يوم الجمعة 14 اكتوبر في الثالثة والنصف عصرا، بينما شددت لجنة المسابقات على عدم حضور الجمهور في منافسات الكأس.

وأجلت اللجنة مباريات كل من الأخضر ودارنس وأهلي طرابلس وأبوسليم بسبب المشاركة الافريقية لهم، وستحدد لاحقا موعدا لمبارياتهم.