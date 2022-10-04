انطلاق الدوري وربع نهائي كأس ليبيا وملف الجمهور على مائدة اجتماع اتحاد الكرة.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يعقد الاتحاد الليبي لكرة القدم، الثلاثاء، اجتماعا موسعا بحضور أعضاء المكتب التنفيذي ولجنة المسابقات، وسيكون على طاولة الاجتماع عدة ملفات من بينها موعد انطلاق الدوري الممتاز.

- مصادر لقناة «الوسط»: انطلاق الدوري الممتاز 20 أكتوبر الجاري

أيضا سيحدد الاجتماع موعد انطلاق مباريات الدور ربع النهائي لكأس ليبيا، وملف حضور الجمهور الرياضي، وملف شكل الدوري في الموسم الجديد.

وتوِّج فريق «الاتحاد» بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للمرة الـ18 في تاريخ البطولة، بعد فوزه على غريمه التقليدي «الأهلي طرابلس» بنتيجة هدفين لواحد في المباراة الفاصلة التي أُقيمت في الثالث من أغسطس الماضي، على معلب «رادس» بتونس.