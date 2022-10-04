مصادر لقناة «الوسط»: انطلاق الدوري الممتاز 20 أكتوبر الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت مصادر خاصة لقناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الإثنين، بأن انطلاق الدوري الممتاز في 20 أكتوبر الجاري، على أن تستأنف منافسات دور الربع نهائي من كأس ليبيا في الـ15 من أكتوبر.

وتوِّج فريق «الاتحاد» بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للمرة الـ18 في تاريخ البطولة، بعد فوزه على غريمه التقليدي «الأهلي طرابلس» بنتيجة هدفين لواحد في المباراة الفاصلة التي أُقيمت في الثالث من أغسطس الماضي، على معلب «رادس» بتونس.

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وفي 25 أغسطس الماضي، أقيمت في مدينة شحات الأثرية مراسم قرعة بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، للموسم الرياضي الجديد (2022 - 2023).