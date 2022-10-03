شاهد «في التسعين».. كيف تكون مشاركة ليبيا في بطولة الشان وموعد انطلاق الدوري

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «في التسعين»، على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الإثنين، كيفية مشاركة المنتخب الليبي لكرة القدم بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين «شان» المقرر إقامتها في الجزائر العام المقبل.

كما يسلط البرنامج الضوء على الموعد الجديد لانطلاق الدوري الممتاز، وآخر الترتيبات لحضور الجماهير في الملاعب الليبية.

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يشارك في النقاش كل من: الصحفي الجزائري ياسين معلومي، واللاعب الدولي السابق علي البشاري، والأمين العام بالاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالناصر الصوبعي، ومحللان بقناة الوسط عادل الخمسي وعبدالرحيم نجم، ورئيس لجنة الأمن الرياضي بوزارة الداخلية عبدالباسط الطبال.