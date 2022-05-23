منتخب ليبيا يتأهل لبطولة الأمم الأفريقية «شان الجزائر 2023»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تأهل المنتخب الليبي الأول لكرة القدم مباشرة إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين «شان» المقرر إقامتها في الجزائر العام المقبل.

يأتي هذا بعد أن أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تعديلًا في نظام المسابقة التي تسحب قرعة نهائياتها في السادس والعشرين من مايو الجاري.

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وكان «كاف» نشر قائمة الدول التي ستخوض التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين «شان 2023»، وقسم الاتحاد الأفريقي المنتخبات إلى مجموعات بحسب الموقع الجغرافي ككل نسخة؛ من أجل خوض مباريات التصفيات لتحديد المتأهلين للبطولة القارية.

وشهدت مجموعة المنتخب الوطني الليبي، في شمال أفريقيا كلًا من مصر وتونس والجزائر والمغرب، ليضمن منتخب «فرسان المتوسط» التأهل.

وخلت القائمة من منتخبي مصر وتونس، حيث اعتذر منتخبا مصر وتونس، بسبب اتفاق بين الاتحاد والأندية التونسية الرافضة لتسريح اللاعبين، والمنتخب المصري بسبب رفض توقف مسابقة الدوري من جانب الأندية، حيث قرر كلا الاتحادين الانسحاب من البطولتين السابقة والحالية.

في الوقت نفسه، ضمن منتخب الجزائر أيضًا التأهل إلى البطولة بصفته الدولة المستضيفة، وبعد انسحاب مصر وتونس، ما يعني تأهل كل من المنتخب الوطني الليبي، والمغرب إلى البطولة القارية.