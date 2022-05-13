استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

واصل الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم التحضير تحت قيادة الفرنسي كورنتان مارتينز، ومساعده الموريتاني صال مصطفى، والمدرب الوطني عمر المريمي، ومدرب حراس المرمى فرانسوا ستيفان، والمعد البدني بيريك لوبيغ، وأخصائي العلاج الطبيعي ميشال لوباياقا، استعداداً للمرحلة المقبلة، التي ستبدأ مع مطلع شهر يونيو المقبل، بمواجهة منتخب بوتسوانا لحساب منافسات المجموعة العاشرة التي ستشهد أيضاً مواجهة تونس التي تستقبل على أرضها غينيا الاستوائية في بداية التصفيات المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية المقبلة بكوت ديفوار «كان 2023».



بدء التجمع في بنغازي قبل المعسكر الخارجي

وحضر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بكامل هيئته مباراة «الأهلي طرابلس» و«أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي بطولة «الكونفدرالية» على ملعب بنينا ببنغازي، التي شهدت خسارة ممثل الكرة الليبية بهدفين نظيفين قبل مباراة العودة المقرر لها الأحد المقبل؛ بهدف الوقوف على عناصر فريق «الأهلي طرابلس»، وعلمت جريدة «الوسط» أن تجمع عناصر المنتخب الوطني سيكون في مدينة بنغازي يوم 17 مايو الجاري، قبل الدخول في معسكر خارجي بمصر، ويدرس الجهاز الفني إجراء تدريبات ومباريات ودية، يأتي هذا قبل العودة مجدداً إلى بنغازي لملاقاة منتخب بوتسوانا بملعب «شهداء بنينا» الدولي ببنغازي، لحساب المجموعة الأفريقية العاشرة ضمن الجولة الافتتاحية الأولى، ثم سيتحول في الجولة الثانية لملاقاة منتخب غينيا الاستوائية، بينما سيواجه المنتخب التونسي في رادس بالجولة الثالثة، وكانت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا بساحل العاج 2023، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة رفقة منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا.



ويهدف مارتينز (53 عاماً) إلى قيادة «فرسان المتوسط» إلى كأس أمم أفريقيا 2023 في ساحل العاج، بالإضافة إلى كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين في الجزائر، وسبق ودرب مارتينز موريتانيا بين 2014 و2021 وقادها إلى أول نسختين في تاريخها من كاس أمم أفريقيا، لذا كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة عبدالحكيم الشلماني، بشكل رسمي، التعاقد مع مارتينز لقيادة «فرسان المتوسط» للرهان عليه في المرحلة المقبلة.



إعادة تنظيم الجهاز الفني

وكان مارتينز تابع مباراتي المنتخب الوطني أمام النيجر وموريتانيا خلال مشاركته الأخيرة بدورة العاصمة الموريتانية، نواكشوط، الودية الدولية وعقد لقاءً ثنائياً مع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، في العاصمة الموريتانية تمت خلاله مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة ببنود العقد، كما قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم، إعادة تنظيم الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعد التعاقد مع مارتينز، وأعلن اتحاد الكرة تكليف المدرب الوطني عمر المريمي مهام المدرب المساعد وإسناد مهمة مدير إداري المنتخب إلى اللاعب الدولي السابق علي الأسود استعداداً للاستحقاقات المقبلة للمنتخب الوطني، ومن بينها تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، التي ستقام في ملاعب ساحل العاج.