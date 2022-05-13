استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية

واصل الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم التحضير تحت قيادة الفرنسي كورنتان مارتينز، ومساعده الموريتاني صال مصطفى، والمدرب الوطني عمر المريمي، ومدرب حراس المرمى فرانسوا ستيفان، والمعد البدني بيريك لوبيغ، وأخصائي العلاج الطبيعي ميشال لوباياقا، استعداداً للمرحلة المقبلة، التي ستبدأ مع مطلع شهر يونيو المقبل، بمواجهة منتخب بوتسوانا لحساب منافسات المجموعة العاشرة التي ستشهد أيضاً مواجهة تونس التي تستقبل على أرضها غينيا الاستوائية في بداية التصفيات المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية المقبلة بكوت ديفوار «كان 2023».
بدء التجمع في بنغازي قبل المعسكر الخارجي
وحضر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بكامل هيئته مباراة «الأهلي طرابلس» و«أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي بطولة «الكونفدرالية» على ملعب بنينا ببنغازي، التي شهدت خسارة ممثل الكرة الليبية بهدفين نظيفين قبل مباراة العودة المقرر لها الأحد المقبل؛ بهدف الوقوف على عناصر فريق «الأهلي طرابلس»، وعلمت جريدة «الوسط» أن تجمع عناصر المنتخب الوطني سيكون في مدينة بنغازي يوم 17 مايو الجاري، قبل الدخول في معسكر خارجي بمصر، ويدرس الجهاز الفني إجراء تدريبات ومباريات ودية، يأتي هذا قبل العودة مجدداً إلى بنغازي لملاقاة منتخب بوتسوانا بملعب «شهداء بنينا» الدولي ببنغازي، لحساب المجموعة الأفريقية العاشرة ضمن الجولة الافتتاحية الأولى، ثم سيتحول في الجولة الثانية لملاقاة منتخب غينيا الاستوائية، بينما سيواجه المنتخب التونسي في رادس بالجولة الثالثة، وكانت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا بساحل العاج 2023، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة رفقة منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا.
ويهدف مارتينز (53 عاماً) إلى قيادة «فرسان المتوسط» إلى كأس أمم أفريقيا 2023 في ساحل العاج، بالإضافة إلى كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين في الجزائر، وسبق ودرب مارتينز موريتانيا بين 2014 و2021 وقادها إلى أول نسختين في تاريخها من كاس أمم أفريقيا، لذا كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة عبدالحكيم الشلماني، بشكل رسمي، التعاقد مع مارتينز لقيادة «فرسان المتوسط» للرهان عليه في المرحلة المقبلة.
إعادة تنظيم الجهاز الفني
وكان مارتينز تابع مباراتي المنتخب الوطني أمام النيجر وموريتانيا خلال مشاركته الأخيرة بدورة العاصمة الموريتانية، نواكشوط، الودية الدولية وعقد لقاءً ثنائياً مع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، في العاصمة الموريتانية تمت خلاله مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة ببنود العقد، كما قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم، إعادة تنظيم الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعد التعاقد مع مارتينز، وأعلن اتحاد الكرة تكليف المدرب الوطني عمر المريمي مهام المدرب المساعد وإسناد مهمة مدير إداري المنتخب إلى اللاعب الدولي السابق علي الأسود استعداداً للاستحقاقات المقبلة للمنتخب الوطني، ومن بينها تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، التي ستقام في ملاعب ساحل العاج.
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مهام تنتظر الجهاز الفني الجديد
ويباشر جهاز الفرنسي كورنتان مارتينز مهامه من خلال متابعة مباريات الدوري المحلي، وستكون أبرز الاستحقاقات والالتزامات الدولية التي تنتظره قيادة «فرسان التوسط» خلال تصفيات بطولة أمم أفريقيا الـ«كان» التي ستقام نهائياتها بملاعب ساحل العاج العام 2023، التي ستنطلق تصفياتها بداية من مطلع شهر يونيو المقبل إلى جانب قيادة المنتخب الليبي خلال تصفيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين التي ستقام نهائياها بالجزائر، ويهدف اتحاد الكرة لتصحيح المسار، بعد أن ودع المنتخب الوطني الليبي ثلاثة محافل مهمة في 2021، ليغيب «فرسان المتوسط» عن مونديال العرب في قطر، الذي اختتم في 18 ديسمبر الماضي، وفاز باللقب المنتخب الجزائري، كما شمل الغياب عن بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون، وأخيراً المرحلة الختامية المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة «قطر 2022»، واحتل منتخب ليبيا المركز الثالث في مجموعته السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم، بعد أن حصد سبع نقاط بالتساوي مع الغابون صاحب الترتيب الثاني، بفارق الأهداف لصالح الأخير، بينما تصدر منتخب مصر المركز الأول برصيد 14 نقطة بفارق سبع نقاط أيضاً عن الغابون وليبيا، بينما جاءت أنغولا في المركز الرابع والأخير بالمجموعة برصيد خمس نقاط.
سبق وأكد الشلماني أن المنتخب الوطني سيعود لاستئناف نشاطه من جديد بخوضه عدداً من المباريات الودية الدولية خلال أيام الأجندة الدولية المقررة من قبل الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» استعداداً للاستحقاقات والالتزامات الدولية المقبلة، وينتظر اتحاد الكرة التعرف أكثر على أفكار المدير الفني الجديد، فقبل رحيل كليمنتي أعلن رغبته في تحديث صفوف المنتخب الليبي «فرسان المتوسط» خلال الفترة المقبلة، وبدأت المهمة خلال وديتي الكويت، حيث تواجد فاضل سلامة لاعب «الأهلي بنغازي»، والمهدي الكوت من «الأخضر»، ومعاذ المنصوري حارس مرمى «أبوسليم»، ويوسف فايق وطارق ابشارة لاعبي نادي «الأولمبي»، للمرة الأولى، بعدما استقر الجهاز الفني للمنتخب على اختيار 23 لاعباً، وشهدت قائمة المنتخب تواجد لاعبين يظهرون للمرة الأولى مع «فرسان المتوسط»، ويطمح الشارع الرياضي أن يحقق المدرب الجديد ما عجز عنه المدربون السابقون الذين دربوا المنتخب الوطني ووصل عددهم لأكثر من 45 مدرباً.
السيرة الذاتية الكروية
مارتينز دا سيلفا من مواليد 11 يوليو 1969 في مدينة بريست الفرنسية يبلغ عمره 53 عاماً، وهو لاعب كرة قدم فرنسي كان يجيد اللعب في مركز الوسط المهاجم، لعب ضمن صفوف عدة أندية فرنسية وإسبانية خلال مشواره الكروي، وأسهم مارتينز في تتويج نادي «أوكسير» ببطولة دوري الدرجة الأولى الفرنسي موسم 1995 - 1996 وكأس فرنسا مرتين موسمي 1993 - 1994 و1995 - 1996 كما أسهم في تتويج نادي «ستراسبورغ» ببطولة كأس فرنسا موسم 2000 - 2001. شارك مارتينز مع منتخب فرنسا في 14 مباراة دولية وسجل هدفاً وحيداً في الفترة من 1993 إلى 1997، وتواجد ضمن قائمة الديوك الفرنسية المشارِكة في بطولة كأس الأمم الأوروبية 1996 التي أُقيمت في إنجلترا، لكنه لم يلعب في أي مباراة بسبب تواجد زين الدين زيدان، وبعد اعتزاله كرة القدم اتجه مارتينز للعمل في مجال التدريب، لكنه لا يمتلك سيرة ذاتية قوية، يعتمد على طريقة لعب 3 - 3 - 4، وبدأ مشواره التدريبي مع أحد أندية الهواة وهو فريق «ستاد كويمبيريوس» الفرنسي في الفترة من 2006 وحتى 2007، بعدها عمل مديراً للكرة في ناديه السابق «بريست» الفرنسي، قبل أن يتولى القيادة الفنية للفريق بشكل موقت في الفترة من أبريل 2012 وحتى مايو 2013.
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