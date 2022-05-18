بعثة المنتخب الليبي تطير من بنغازي لمصر بعد إعلان قائمة «فرسان المتوسط»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تغادر بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم من مدينة بنغازي إلى مصر للدخول في معسكر قصير بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة منتخب بوتسوانا لحساب منافسات المجموعة العاشرة في الثالث من شهر يونيو المقبل بملعب شهداء بنينا ببنغازي والتي ستشهد أيضًا مواجهة تونس التي تستقبل على أرضها غينيا الاستوائية في بداية التصفيات المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية المقبلة بكوت ديفوار «كان 2023».

وقد اعتمد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الجديد بقيادة المدرب الفرنسي مارتينز والطاقم المصاحب له على اللاعبين المحليين في هذا المعسكر حتى التحاق المحترفين قبل المباراة بأيام بسبب الارتباطات مع فرقهم.

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ويدرس الجهاز الفني إجراء تدريبات ومباريات ودية، يأتي هذا قبل العودة مجددًا إلى بنغازي لملاقاة منتخب بوتسوانا بملعب «شهداء بنينا» الدولي ببنغازي، لحساب المجموعة الأفريقية العاشرة ضمن الجولة الافتتاحية الأولى، ثم سيتحول في الجولة الثانية لملاقاة منتخب غينيا الاستوائية، بينما سيواجه المنتخب التونسي في رادس بالجولة الثالثة، وكانت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا بساحل العاج 2023، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة رفقة منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا.

قائمة «فرسان المتوسط»

وقد أجريت على القائمة المعلنة من قبل مارتينز بعض التعديلات حيث جرى إضافة المهدي الكوت ونورالدين القليب تعويضًا عن المعتصم الصبو وعبدالعزيز الصويعي وخالد مجدي بسبب الإصابة، وضمت القائمة: معاذ اللافي وأحمد الفتيوري وأصيل فرج المقصبي وأحمد أبي الأشهر وصلاح الدين فكرون والمهدي الكوت وأحمد عبدالرحمن فكرون وأحمد كمال التربي.

شملت القائمة أيضًا علي يوسف المصراتي وسند مسعود الورفلي وحامد فرج عبدالقادر ومحمد منير عبدالسلام ومحمد التهامي الهداج وأبوالقاسم رجب الحاج والشامخ فرج حامد ومعز نصر الدين معروف وعمر يونس الخوجه ومحمد عبدالله الطبال وأيمن محمد عمير وسالم فتحي بلعيد ومعاذ عبدالباسط عيسى وصالح الطاهر صالح وفاضل علي سلامة وحمدو الهوني وإبراهيم مسعود أبودبوس ومحمد صالح صوله والسنوسي الهادي عمار ونور الدين القليب.