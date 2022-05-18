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مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك لمعسكر الإسكندرية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 18 مايو 2022, 03:02 مساء
مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك لمعسكر الإسكندرية
على الأسود يتحدث لبرنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV». (صورة مثبتة من الفيديو)
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كشف مدير المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم علي الأسود تفاصيل المعسكر الخارجي المنتظر لـ«فرسان المتوسط» المقرر انطلاقة غدًا الخميس، في حوار خاص مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV».

وأكد الأسود خلال حواره خاص مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»، أنه جرى الاستقرار على مدينة الإسكندرية في مصر لإقامة المعسكر الخارجي بها، نظرًا لقربها من مدينة بنغازي المقرر لها أن تستضيف أولى مواجهات المنتخب الليبي في التصفيات المؤهلة نحو الأمم الأفريقية المقبلة بكوت ديفوار 2023.

واستعرض الأسود خلال حديثه مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»، خريطة استدعاء اللاعبين، وأسباب تأخر وصول لاعبي الأهلي طرابلس، بسبب عودتهم من الرحلة الأفريقية الأخيرة بعد وداع بطولة «الكونفدرالية» من نصف النهائي.

- المنتخب الليبي يعلن أول قائمة لـ«فرسان المتوسط» تحت ولاية المدرب الفرنسي مارتينز

وواصل الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم التحضير تحت قيادة الفرنسي كورنتان مارتينز، ومساعده الموريتاني صال مصطفى، والمدرب الوطني عمر المريمي، ومدرب حراس المرمى فرانسوا ستيفان، والمعد البدني بيريك لوبيغ، وأخصائي العلاج الطبيعي ميشال لوباياقا، استعدادًا للمرحلة المقبلة، بحسب حديث الأسود الخاص مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV».

وشمل حوار الأسود مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»، الحديث عن بدء المرحلة مع مطلع شهر يونيو المقبل، بمواجهة منتخب بوتسوانا لحساب منافسات المجموعة العاشرة التي ستشهد أيضًا مواجهة تونس التي تستقبل على أرضها غينيا الاستوائية في بداية التصفيات المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية المقبلة بكوت ديفوار «كان 2023».

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