مسابقات اتحاد كرة القدم: كأس ليبيا في موعده الأول من أكتوبر دون تأجيل

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالله الشحومي، في رسالة أرسلها للفرق المشاركة في الدور الـ16 من دوري بطولة كأس ليبيا بضرورة التقيد بالموعد الذي حددته لجنة المسابقات في الأول من شهر أكتوبر المقبل والذي سيشهد إقامة 7 مباريات يوم السبت الموافق الأول من أكتوبر 2022.

خريطة مواجهات دور الـ16

ويواجه في دور السادس عشر فريق التعاون نظيره الأولمبي على أرضية ملعب شهداء بنينا الساعة الرابعة مساء، ويلعب الصداقة أمام الأهلي طرابلس، بعد المباراة الأولى في الساعة السابعة مساء.

ويلتقي النصر نظيره دارنس بملعب أجدابيا، والأخضر يلتقي الاتحاد بملعب المرج، وبنغازي الجديدة يلتقي الأهلي بنغازي، على أرضية ملعب شيخ الشهداء.

ويلعب السويحلي أمام نظيره الهلال سبها بملعب أبوسليم، بينما يواجه الاتحاد المصراتي نظيره المدينة على أرضية الجميل.

وكانت عدة أندية قد طالبت اتحاد الكرة بتأجيل انطلاق بطولة الكأس ليبيا والدوري الممتاز فيما عرضت عدة فرق أخرى تغيير مواعيد انطلاق بطولة الكأس والدوري الممتاز.