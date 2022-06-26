وكيل ديوان «الرياضة» يكرم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط

كرم وكيل ديوان وزارة الرياضة، بشير علي هاشم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، وذلك لما شهدته بعثة المنتخب الوطني الليبي داخل الصالات من استقبال ودعم أثناء مشاركتها ببطولة كأس العرب داخل الصالات 2022، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وغادر المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات بطولة كأس العرب بعد خسارته، ظهر الجمعة الماضي، أمام منتخب المغرب بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في الدور الربع نهائي.

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المنتخب الوطني لعب ثلاثة مباريات في هذه البطولة فاز على المنتخب الفلسطيني وخسر أمام المنتخب السعودي وخسر أمام المنتخب المغربي وخرج من الدور الثاني.