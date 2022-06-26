المغرب تلتقي مصر.. والعراق تتبارى مع الكويت في نصف نهائي كأس العرب للصالات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بمدينة الدمام السعودية بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، واليوم الأحد، يقام الدور النصف نهائي للبطولة، بلقائي مصر مع المغرب، والكويت تتبارى مع العراق، والفائزان يلتقيان لتحديد الفريق المتوج بكأس وذهبية البطولة.



يشار إلى أن المغرب تأهل بعد فوزه على ليبيا بثلاثة أهداف دون رد، ومصر بعد فوزها على موريتانيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتأهل العراق على حساب السعودية في مباراة امتدت لشوطين إضافيين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، والكويت بعد الفوز على فلسطين بركلات الترجيح (4-1)، بعد انتهاء المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل (4-4).

جانب من منافسات كأس العرب للصالات. (فيسبوك)

جانب من منافسات كأس العرب للصالات. (فيسبوك)