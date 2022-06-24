المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات يغادر كأس العرب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

غادر المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات بطولة كأس العرب بعد خسارته ظهر اليوم أمام منتخب المغرب بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة في الدور الربع نهائي.

المنتخب الوطني لعب ثلاثة مباريات في هذه البطولة فاز على المنتخب الفلسطيني وخسر امام المنتخب السعودي وخسر اليوم امام المنتخب المغربي وخرج من الدور الثاني .

ويستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم، النسخة السادسة من كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، التي انطلقت في 20 يونيو، بمشاركة 10 منتخبات.

وشارك في البطولة كل من المغرب «حامل اللقب»، مصر، الكويت، الجزائر، العراق، فلسطين، موريتانيا، الصومال، ليبيا، بالإضافة إلى السعودية صاحبة الضيافة.