ترحيل مباريات الأسبوع الثامن بالدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، ترحيل مباريات الأسبوع الثامن إيابا لفرق المجموعة الثانية.

وفي تعميم لرئيس لجنة المسابقات عادل الأوجلى، لرؤساء الأندية جاء فيه: «ترحيل مباريات الأسبوع الثامن إيابا لفرق المجموعة الثانية، لأهمية المباريات، والحرص على مبدا تكافؤ الفرص بين الجميع».

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وأوضح التعميم: «وحتى يتسنى للمسابقات استكمال المباريات المؤجلة، إضافة إلى استعداد المنتخب الوطني للتصفيات الأفريقية».

يشار إلى أن مباريات الأسبوع الثامن ستجمع أبوسليم مع السويحلي، والاتحاد المصراتي مع المدينة، والأولمبي مع الاتحاد، والشط مع المحلة، والخمس مع الأهلي طرابلس.