بالصور: بعثة الأهلي طرابلس تصل بنغازي استعدادا لموقعة «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس، إلى مدينة بنغازي؛ للدخول في معسكر مغلق، والتدريب على العشب الصناعي الجديد الذي جرى تركيبه قبل عطلة العيد.

ويواجه فريق الأهلي طرابلس، نظيره «أورلاندو بيراتس» على أرضية ملعب شهداء بنينا، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية).

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ويطمح فريق الأهلي طرابلس، ممثل ليبيا الوحيد في البطولة الأفريقية، إلى الذهاب للمباراة النهائية، وتحقيق كأس الكونفدرالية.

من جهته، أكد المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس، فتحي جبال، في تصريحات صحفية أن الفريق سوف يباشر التدريبات مباشرة، وسيكون العمل مكثفا من أجل تخطي هذا الدور والوصول للنهائي.

طلب لحضور الجماهير

ويسعى الاتحاد الليبي لكرة القدم، وإدارة الأهلي طرابلس لحضور الجماهير لهذه المباراة المهمة وفي انتظار موافقة «كاف». وحسب المعلومات المتوفرة فإن الكاف سوف يرد إيجابيا على طلب حضور الجماهير.

بعثة فريق الأهلي طرابلس تصل بنغازي. (الإنترنت)

بعثة فريق الأهلي طرابلس تصل بنغازي. (الإنترنت)

بعثة فريق الأهلي طرابلس تصل بنغازي. (الإنترنت)

بعثة فريق الأهلي طرابلس تصل بنغازي. (الإنترنت)