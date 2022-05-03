الأهلي طرابلس يصل بنغازي الأربعاء استعدادا لـ«أورلاندو بيراتس»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس، يوم غد الأربعاء، إلى المدينة بنغازي؛ للدخول في معسكر جديد والتدريب على العشب الصناعي الجديد الذي تم تركيبه قبل عطلة العيد، استعدادًا لمواجهة فريق «أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي.

ويواجه فريق الأهلي طرابلس، نظيره «أورلاندو بيراتس» على أرضية ملعب شهداء بنينا، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية).

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ويطمح فريق الأهلي طرابلس، ممثل ليبيا الوحيد في البطولة الأفريقية، إلى الذهاب للمباراة النهائية، وتحقيق كأس الكونفدرالية.

من جهته، أكد المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس فتحي جبال، في تصريحات صحفية أن الفريق سوف يباشر التدريبات بعد عيد الفطر مباشرة، وسيكون العمل مكثفًا من أجل تخطي هذا الدور والوصول للنهائي.

إقصاء الاتحاد

وأقصى فريق «الأهلي طرابلس» فريق «الاتحاد» من الدور ربع النهائي من منافسات كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، بعد الفوز عليه بهدف دون مقابل في المباراة التي شهدها ملعب «شهداء بنينا»، ليلة الأحد الماضي، ليتأهل «الزعيم» ويلتقي فريق «أورلاندو بيراتس» الجنوب الأفريقي.

الأهلي طرابلس × أورلاندو بيراتس

وضرب «الأهلي طرابلس» موعدًا مع فريق «أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي، في نصف نهائي كأس «الكونفدرالية»، حيث فاز الأخير أيضًا أمام نظيره «سيمبا» التنزاني بهدف دون رد.