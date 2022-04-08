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الكشف عن طاقمي تحكيم مباراتي الاتحاد والأهلي طرابلس في الكونفدرالية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 08 أبريل 2022, 12:50 مساء
الكشف عن طاقمي تحكيم مباراتي الاتحاد والأهلي طرابلس في الكونفدرالية
مباراة سابقة للأهلي طرابلس أمام الاتحاد. (أرشيفية - إنترنت)
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استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام نظيره الأهلي طرابلس، في ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية).

وقال المراقب الأفريقي لدى الاتحاد الأفريقي، محمد قريميدة، في منشور عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» إن «كاف» كلف طاقم تحكيم جزائريًا بقيادة يوسف غربال لإدارة مباراة الذهاب بين الاتحاد والأهلي طرابلس.

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فيما أسند «كاف» مباراة الإياب بين الفريقين، في ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لطاقم تحكيم مصري بقيادة محمود معروف.

وأضاف قريميدة أن تقنية الفار ستستعمل في المباراتين ولأول مرة في ليبيا في أول ديربي محلي أفريقي.

وكانت 8 فرق قد تأهلت إلى دور ربع النهائي جاءت كالآتي: (الأهلي طرابلس والاتحاد وبيراميدز وأورلاندو بيراتس ومازيمبي والمصري ونهضة بركان وسيمبا).

وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على النحو الآتي:

الاتحاد × الأهلي طرابلس
سيمبا التنزاني × أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي

بيراميدز المصري × مازيمبي الكونغولي

المصري × نهضة بركان المغربي

الدور نصف النهائي
وستقام مواجهة الدور نصف النهائي، بحيث الفائز من مواجهة الاتحاد والأهلي طرابلس سيواجه الفائز من لقاء سيمبا التنزاني وأورلاندو بيراتس.

وفي الطرف الثاني، سيلعب الفائز من لقاء بيراميدز ومازيمبي مع الفائز من مباراة المصري ونهضة بركان المغربي.

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