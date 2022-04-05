مواجهات عربية قوية في ربع نهائي أبطال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

أسفرت قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2022، عن مواجهات عربية قوية.

ويلتقي النادي الأهلي المصري ضد الرجاء المغربي، ويواجه الترجي التونسي نظيره وفاق سطيف الجزائري.

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ويواجه الوداد المغربي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بينما يلعب بترو أتليتيكو الأنجولي ضد ماميلودي صنداونز بطل جنوب أفريقيا.

موعد مباريات ربع النهائي

وتقام مباريات ربع النهائي يومي 15 و16 أبريل الجاري، والإياب بعد أسبوع من موعد الذهاب.

وجاءت المواجهات كالتالي:

الأهلي المصري × الرجاء البيضاوي المغربي

وفاق سطيف الجزائري × الترجي التونسي

شباب بلوزداد الجزائري × الوداد البيضاوي المغربي

بترو أتلتيكو الأنجولي × ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي