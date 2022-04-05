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انطلاق المرحلة الثانية من بيع تذاكر مونديال قطر 2022

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 أبريل 2022, 03:30 مساء
انطلاق المرحلة الثانية من بيع تذاكر مونديال قطر 2022
مراسم قرعة مونديال قطر 2022. (إنترنت)
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أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الثلاثاء، المرحلة الثانية من مبيعات تذاكر مباريات مونديال قطر 2022 بنظام القرعة العشوائية، والتي تستمر حتى 28 أبريل الجاري.

وتأتي المرحلة بعد إجراء القرعة النهائية للمجموعات والمباريات المرتقبة في كأس العالم المقررة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، كما أعلن «فيفا» في بيان أنه «يمكن للمشجعين الذين تعرفوا على خصوم منتخباتهم في مرحلة المجموعات تسليم طلباتهم لتذاكر المواجهات الأولى المثيرة»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف أنه «ستتوفر للمرة الأولى تذاكر المشجعين وتذاكر المشجعين المشروطة للمشجعين الذين يعلنون بأنفسهم أنهم أنصار منتخب معين ويرغبون في الجلوس مع غيرهم من مشجعي هذا المنتخب وسيتمكن المشجعون مجددًا من التقدم بطلب للحصول على تذاكر المباراة الواحدة أو سلسلة تذاكر لأربعة استادات كما ستتوفر تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة في كل منتجات التذاكر».

ولفت بيان الاتحاد إلى أنه سيتم إخطار أصحاب الطلبات الناجحة كليًا أو جزئيًا بنتيجة طلباتهم في موعد أدناه 31 مايو المقبل، كما سيتم تزويدهم بالخطوات التي ينبغي اتباعها والموعد النهائي لدفع قيمة التذاكر المخصصة.

وأعلن «فيفا» نهاية مارس أنه تم بيع أكثر من 800 ألف تذكرة في مرحلة المبيعات الافتتاحية، وكان حدّد أسعارًا تشجيعية مخفّضة للتذاكر، تصل إلى ما يقارب 11 دولارًا للسكان والمقيمين، فيما تصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى 69 دولارًا، أي نحو ثلث سعر التذكرة في مونديال روسيا 2018، غير أن تذكرة المباراة النهائية قد تصل إلى نحو 1607 دولارات.

وتتغنّى قطر التي تستضيف بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين البطولة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي، بقرب المسافات بين الملاعب ما يتيح سهولة التنقل للمشجعين وحضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد.

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