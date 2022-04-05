قرعة «الكونفدرالية» تضع الاتحاد أمام الأهلي طرابلس في ربع النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

وضعت قرعة ربع نهائي كأس «الكونفدرالية» الأفريقية التي أقيمت اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة قطبي كرة القدم الليبية الاتحاد والأهلي طرابلس في مواجهة نارية.

كانت 8 فرق قد تأهلت إلى دور ربع النهائي جاءت كالآتي: الأهلي طرابلس، الاتحاد، بيراميدز، أورلاندو بيراتس، مازيمبي، المصري، نهضة بركان، سيمبا.

وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على النحو الآتي:

الاتحاد × الأهلي طرابلس

سيمبا التنزاني × أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي

بيراميدز المصري × مازيمبي الكونغولي

المصري × نهضة بركان المغربي

وستقام مواجهة الدور نصف النهائي، بحيث الفائز من مواجهة الاتحاد والأهلي طرابلس سيواجه الفائز من لقاء سيمبا التنزاني وأورلاندو بيراتس.

وفي الطرف الثاني، سيلعب الفائز من لقاء بيراميدز ومازيمبي مع الفائز من مباراة المصري ونهضة بركان المغربي.