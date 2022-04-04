Atwasat

ترقب لاحتمالية مواجهات عربية أو ليبية خالصة بعد تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لربع نهائي «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 04 أبريل 2022, 10:55 صباحا
ترقب لاحتمالية مواجهات عربية أو ليبية خالصة بعد تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لربع نهائي «الكونفدرالية»
مباراة الاتحاد أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسوك)
alwasat radio

تجرى، غدا الثلاثاء، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بالعاصمة المصرية القاهرة، في تمام الساعة الثالثة عصرا مراسم قرعة الدور الربع نهائي لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية».

يأتي هذا بعد تحديد الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي، وعن المجموعة الأولى تأهل الأهلي طرابلس وبيراميدز المصريى، ومن المجموعة الثانية تأهل أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي والاتحاد الليبي.

ومن المجموعة الثالثة مازيمبي الكونغولي والمصري البورسعيدي المصري، ومن المجموعة الرابعة تأهل نهضة بركان المغربى وسيمبا التنزاني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الاعتمادات والأسعار في ليبيا

كاركاتير خيري - الاعتمادات والأسعار في ليبيا
شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: لماذا قفزت الأسعار في رمضان؟

شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: لماذا قفزت الأسعار في رمضان؟
«الاتحاد» يتأهل إلى الدور الربع نهائي بـ«الكونفدرالية»

«الاتحاد» يتأهل إلى الدور الربع نهائي بـ«الكونفدرالية»
الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه

الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه
في المغرب.. النحل يهجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته بالعالم

في المغرب.. النحل يهجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته بالعالم
(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو

(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو
بط وحساء المشروم على مائدتك في ثالث أيام رمضان

بط وحساء المشروم على مائدتك في ثالث أيام رمضان
حضري عجينة العشر دقائق

حضري عجينة العشر دقائق
بعد حرب السنوات السبع.. الهدنة تمنح اليمنيين بارقة أمل

بعد حرب السنوات السبع.. الهدنة تمنح اليمنيين بارقة أمل
خبير بصندوق النقد: «صدمة كبرى» للاقتصاد العالمي.. وأميركا استثناء

خبير بصندوق النقد: «صدمة كبرى» للاقتصاد العالمي.. وأميركا استثناء
موسكو تكشف تطورات المفاوضات مع كييف.. وهل يلتقي بوتين وزيلينسكي.. وأين؟

موسكو تكشف تطورات المفاوضات مع كييف.. وهل يلتقي بوتين وزيلينسكي.. وأين؟
هواة أوكرانيون يقتحمون ميدان الحرب ضد روسيا عبر تصنيع «درونز» فتاكة

هواة أوكرانيون يقتحمون ميدان الحرب ضد روسيا عبر تصنيع «درونز» فتاكة
«أدرينالين» مع هادي لارتيست

«أدرينالين» مع هادي لارتيست
«هذا المساء»: مرتزقة يغادرون وكرسي المبعوث الأممي لا يزال شاغرا

«هذا المساء»: مرتزقة يغادرون وكرسي المبعوث الأممي لا يزال شاغرا
اقتصاد بلس (حلقة 30)

اقتصاد بلس (حلقة 30)
مقابلة خاصة | فتحي باشاغا

مقابلة خاصة | فتحي باشاغا
«مكافحة الأمراض» يحذر من اعتبار وباء كورونا منتهيا مع تدني نسب المطعمين بجرعتين

«مكافحة الأمراض» يحذر من اعتبار وباء كورونا منتهيا مع تدني نسب المطعمين بجرعتين
العراق يسجل في مارس أعلى إيرادات مالية من النفط منذ 1972

العراق يسجل في مارس أعلى إيرادات مالية من النفط منذ 1972
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«مسابقات القدم» تحدد 3 مؤجلات في الدوري الليبي تبدأ بـ«الأخضر» و«شباب الجبل»
«مسابقات القدم» تحدد 3 مؤجلات في الدوري الليبي تبدأ بـ«الأخضر» ...
المجد يلتقي الترسانة في افتتاح بطولة الراحل شعماش الرمضانية
المجد يلتقي الترسانة في افتتاح بطولة الراحل شعماش الرمضانية
لجنة المسابقات تعتمد 6 ملاعب لمباريات الدوري الممتاز في رمضان
لجنة المسابقات تعتمد 6 ملاعب لمباريات الدوري الممتاز في رمضان
الاتحاد جاهز لمرافقة أورلاندو الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»
الاتحاد جاهز لمرافقة أورلاندو الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»
دوري الدرجة الأولى الليبي يحدد الدور السباعي بعد صراع البقاء
دوري الدرجة الأولى الليبي يحدد الدور السباعي بعد صراع البقاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: منتخب ليبيا يتخطى النيجر (2-1) في دورة موريتانيا الودية الدولية
بالفيديو: منتخب ليبيا يتخطى النيجر (2-1) في دورة موريتانيا ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري ......
«الأهلي طرابلس» يعتلي قمة مجموعته في «الكونفدرالية» بالفوز على بيراميدز (فيديو)
«الأهلي طرابلس» يعتلي قمة مجموعته في «الكونفدرالية» بالفوز ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 1 دارنس» في ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 0 - 3 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 0 - 3 الأهلي طرابلس» في ......
المزيد
ترقب لاحتمالية مواجهات عربية أو ليبية خالصة بعد تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لربع نهائي «الكونفدرالية»
ترقب لاحتمالية مواجهات عربية أو ليبية خالصة بعد تأهل الاتحاد......
«الاتحاد» يتأهل إلى الدور الربع نهائي بـ«الكونفدرالية»
«الاتحاد» يتأهل إلى الدور الربع نهائي بـ«الكونفدرالية»...
الفرنسي مارتينيز يشكل جهازه المعاون ويختار موريتانيا قبل قيادة «فرسان المتوسط»
الفرنسي مارتينيز يشكل جهازه المعاون ويختار موريتانيا قبل ......
دوري الدرجة الأولى الليبي يحدد الدور السباعي بعد صراع البقاء
دوري الدرجة الأولى الليبي يحدد الدور السباعي بعد صراع البقاء...
الاتحاد جاهز لمرافقة أورلاندو الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»
الاتحاد جاهز لمرافقة أورلاندو الجنوب أفريقي في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط