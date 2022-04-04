ترقب لاحتمالية مواجهات عربية أو ليبية خالصة بعد تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لربع نهائي «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تجرى، غدا الثلاثاء، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بالعاصمة المصرية القاهرة، في تمام الساعة الثالثة عصرا مراسم قرعة الدور الربع نهائي لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية».

يأتي هذا بعد تحديد الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي، وعن المجموعة الأولى تأهل الأهلي طرابلس وبيراميدز المصريى، ومن المجموعة الثانية تأهل أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي والاتحاد الليبي.

ومن المجموعة الثالثة مازيمبي الكونغولي والمصري البورسعيدي المصري، ومن المجموعة الرابعة تأهل نهضة بركان المغربى وسيمبا التنزاني.