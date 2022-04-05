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أول تعليق من الاتحاد عن مواجهة الأهلي طرابلس في ربع نهائي الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 أبريل 2022, 08:25 مساء
أول تعليق من الاتحاد عن مواجهة الأهلي طرابلس في ربع نهائي الكونفدرالية»
الاتحاد يواجه الأهلي طرابلس بمباراة الذهاب في 17 أبريل.. ولقاء العودة في الـ24 من الشهر نفسه. (الإنترنت)
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علق المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، على قرعة ربع نهائي كأس «الكونفدرالية» الأفريقية، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، وأسفرت عن مواجهة ليبية بين الاتحاد والأهلي طرابلس.

وقال الاتحاد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بعد وصولنا إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية وضعتنا قرعة هذا الدور في مواجهة فريق الأهلي طرابلس».

- قرعة «الكونفدرالية» تضع الاتحاد أمام الأهلي طرابلس في ربع النهائي
- مواجهات عربية قوية في ربع نهائي أبطال أفريقيا
- ترقب لاحتمالية مواجهات عربية أو ليبية خالصة بعد تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لربع نهائي «الكونفدرالية»
 

موعد المباراة
وتابع الاتحاد: «حيث ستكون مباراة الذهاب في السابع عشر من الشهر الجاري، ولقاء العودة سيكون بتاريخ الرابع والعشرين من الشهر نفسه».

وأضاف الاتحاد: «الاتحاد جاهز لهاتين المباراتين وطموحنا كبير في بلوغ نصف النهائي من هذه البطولة بإذن الله، وبدعم الجمهور ومساندة الشعب الاتحادي سنصل إلى الهدف ونحقق المطلوب في كأس الكونفدرالية».

وكانت 8 فرق قد تأهلت إلى دور ربع النهائي جاءت كالآتي: (الأهلي طرابلس، والاتحاد، وبيراميدز، وأورلاندو بيراتس، ومازيمبي، والمصري، ونهضة بركان، وسيمبا).

وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على النحو الآتي:

الاتحاد × الأهلي طرابلس

سيمبا التنزاني × أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي

بيراميدز المصري × مازيمبي الكونغولي

المصري × نهضة بركان المغربي

الدور نصف النهائي
وستقام مواجهة الدور نصف النهائي، بحيث الفائز من مواجهة الاتحاد والأهلي طرابلس سيواجه الفائز من لقاء سيمبا التنزاني وأورلاندو بيراتس.

وفي الطرف الثاني، سيلعب الفائز من لقاء بيراميدز ومازيمبي مع الفائز من مباراة المصري ونهضة بركان المغربي.

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