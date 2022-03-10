Atwasat

فطيس والحصادي والعر يمثلون ليبيا في عربية الشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 10 مارس 2022, 06:48 مساء
فطيس والحصادي والعر يمثلون ليبيا في عربية الشطرنج
يوسف الحصادي. (الإنترنت)
alwasat radio

انطلقت اليوم الخميس، بفندق المنصور بالعاصمة العراقية بغداد، بطولة العرب للشطرنج  للشباب والناشئين أعمار 14،  16 ،18،  20 عاما.

وتتواصل البطولة بمشاركة 90 شطرنجيًّا، يمثلون دول ليبيا ومصر والجزائر وتونس وموريتانيا والصومال وجيبوتي وسورية وفلسطين ولبنان واليمن وعمان والبحرين والعراق.

- 90 مشاركا في «شطرنج العرب» للشباب والناشئين
- النعمي يكشف كواليس تجهيز فيديو للأولمبياد العالمي المضاد للشطرنج «ليبيا 1976»
- أسرة الشطرنج «عشق موروث» تكرم 22 شخصية رياضية
- حشاد: نجهز لبطولة الجامعات الليبية للشطرنج

نظام البطولة
وتقام البطولة بالنظام السويسري، ومن سبع جولات، وتتواصل حتى الثامن عشر من مارس الجاري.

ويمثل ليبيا في هذا المحفل العربي ثلاثة شطرنجيين وهم عمرو فطيس في بطولة 14 عاما، ويوسف الحصادي في بطولة 16عاما، وعلي العر في بطولة 20 عاما.

مباريات الجولة الأولى
وجاءت مباريات لاعبي ليبيا في الجولة الأولى على النحو التالي: في بطولة 14 عاما الليبي عمر فطيس تصنيف 1828 يلتقي اللبناني محمد تصنيف 1285.

وفي بطولة 16 عاما، الليبي يوسف الحصادي تصنيف 1989 يلتقي التونسي ريان العجيلي تصنيف 1702، وفي بطولة 20 عاما الليبي علي العر تصنيف 2146 يلتقي اللبناني جورجيو تصنيف 1894.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «النصر 1 - 2 الأخضر» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «النصر 1 - 2 الأخضر» في الدوري الممتاز
روسيا تحظر تصدير بعض البضائع والمعدات في مواجهة العقوبات الغربية

روسيا تحظر تصدير بعض البضائع والمعدات في مواجهة العقوبات الغربية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 0 - 0 خليج سرت» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 0 - 0 خليج سرت» في الدوري الممتاز
حسم موقف تشيلسي من اللعب بعد عقوبة أبراموفيتش

حسم موقف تشيلسي من اللعب بعد عقوبة أبراموفيتش
لافروف: روسيا لم تهاجم أوكرانيا لكن واجهت وضعا يهدد أمنها

لافروف: روسيا لم تهاجم أوكرانيا لكن واجهت وضعا يهدد أمنها
مخاطر الحريق تدفع «بي إم دبليو» لاستدعاء ما يقرب من مليون سيارة

مخاطر الحريق تدفع «بي إم دبليو» لاستدعاء ما يقرب من مليون سيارة
اللافي يطالب النائب العام بالتحقيق في تهديدات طالت عددا من النواب

اللافي يطالب النائب العام بالتحقيق في تهديدات طالت عددا من النواب
وفاة أول مريض خضع لعملية زرع قلب خنزير

وفاة أول مريض خضع لعملية زرع قلب خنزير
وليامز: لسنا في مجال تأييد الحكومات أو الاعتراف بها.. ونسعى لعقد محادثات بين «النواب» و«الدولة» قبل رمضان

وليامز: لسنا في مجال تأييد الحكومات أو الاعتراف بها.. ونسعى لعقد محادثات بين ...
تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز

تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز
(فيديو) المنقوش تقيم تجربتها كأول وزيرة خارجية ليبية

(فيديو) المنقوش تقيم تجربتها كأول وزيرة خارجية ليبية
جريدة أميركية: بن سلمان وبن زايد رفضا التحدث إلى بايدن بشأن الحرب الأوكرانية

جريدة أميركية: بن سلمان وبن زايد رفضا التحدث إلى بايدن بشأن الحرب الأوكرانية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز
لجنة أممية تطالب أميركا بالتحقيق في سقوط ضحايا خلال ضربات بسورية

لجنة أممية تطالب أميركا بالتحقيق في سقوط ضحايا خلال ضربات بسورية
انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة

انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة
تتويج «ملكة جمال الإبل» في قطر

تتويج «ملكة جمال الإبل» في قطر
الكرملين: واشنطن أعلنت حربا اقتصادية على موسكو

الكرملين: واشنطن أعلنت حربا اقتصادية على موسكو
برنامج «فلوسنا»: خسائر إغلاقات النفط.. من يتحمل المسؤولية؟

برنامج «فلوسنا»: خسائر إغلاقات النفط.. من يتحمل المسؤولية؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز
تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز
«الوسط» تستعرض مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز
«الوسط» تستعرض مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز
السويحلي أم الأهلي طرابلس.. من يتوج ببطولة ليبيا للكرة الطائرة؟
السويحلي أم الأهلي طرابلس.. من يتوج ببطولة ليبيا للكرة الطائرة؟
انتهاء آخر مباريات ذهاب دوري اليد.. تعرف على نتائجها
انتهاء آخر مباريات ذهاب دوري اليد.. تعرف على نتائجها
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة التعاون وخليج سرت في الدوري
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة التعاون وخليج سرت في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 4 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 4 - 0 التحدي» في الدوري ......
انتهت عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس
انتهت عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس...
بث مباشر «WTV».. مباراة «النصر 1 - 2 الأخضر» في الدوري الممتاز
بث مباشر «WTV».. مباراة «النصر 1 - 2 الأخضر» في الدوري ......
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب دور الـ64 في كأس ليبيا لكرة القدم
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب دور الـ64 في كأس ليبيا ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في ......
المزيد
فطيس والحصادي والعر يمثلون ليبيا في عربية الشطرنج
فطيس والحصادي والعر يمثلون ليبيا في عربية الشطرنج...
بث مباشر «WTV».. مباراة «النصر 1 - 2 الأخضر» في الدوري الممتاز
بث مباشر «WTV».. مباراة «النصر 1 - 2 الأخضر» في الدوري ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 0 - 0 خليج سرت» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 0 - 0 خليج سرت» في الدوري ......
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة التعاون وخليج سرت في الدوري
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة التعاون وخليج سرت في......
انتهاء آخر مباريات ذهاب دوري اليد.. تعرف على نتائجها
انتهاء آخر مباريات ذهاب دوري اليد.. تعرف على نتائجها...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط