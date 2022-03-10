فطيس والحصادي والعر يمثلون ليبيا في عربية الشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت اليوم الخميس، بفندق المنصور بالعاصمة العراقية بغداد، بطولة العرب للشطرنج للشباب والناشئين أعمار 14، 16 ،18، 20 عاما.

وتتواصل البطولة بمشاركة 90 شطرنجيًّا، يمثلون دول ليبيا ومصر والجزائر وتونس وموريتانيا والصومال وجيبوتي وسورية وفلسطين ولبنان واليمن وعمان والبحرين والعراق.

- 90 مشاركا في «شطرنج العرب» للشباب والناشئين

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نظام البطولة

وتقام البطولة بالنظام السويسري، ومن سبع جولات، وتتواصل حتى الثامن عشر من مارس الجاري.

ويمثل ليبيا في هذا المحفل العربي ثلاثة شطرنجيين وهم عمرو فطيس في بطولة 14 عاما، ويوسف الحصادي في بطولة 16عاما، وعلي العر في بطولة 20 عاما.

مباريات الجولة الأولى

وجاءت مباريات لاعبي ليبيا في الجولة الأولى على النحو التالي: في بطولة 14 عاما الليبي عمر فطيس تصنيف 1828 يلتقي اللبناني محمد تصنيف 1285.

وفي بطولة 16 عاما، الليبي يوسف الحصادي تصنيف 1989 يلتقي التونسي ريان العجيلي تصنيف 1702، وفي بطولة 20 عاما الليبي علي العر تصنيف 2146 يلتقي اللبناني جورجيو تصنيف 1894.