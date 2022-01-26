أسرة الشطرنج «عشق موروث» تكرم 22 شخصية رياضية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أقامت أسرة الشطرنج «عشق موروث» احتفالية بجامعة غلاسكو الأسكتلندية، في ختام بطولة الشطرنج التي نظمتها باسم المرحوم محمد سالم قدح، وبمشاركة فريق ليبي وفريق جامعة غلاسيكو انتهت بالتعادل (2-2).

وخلال الاحتفالية كُرمت 22 شخصية رياضية وإعلامية فنية من مختلف البلدان العربية، وجاء من ضمن الأسماء التي شملها التكريم محمد سالم قدح، والفنان العالمي يوسف إسلام، ورئيس الاتحاد العربي للشطرنج سعود بن عبدالعزيز المعلا، والأمين المساعد للاتحاد العربي للشطرنج رجائي نعمان.

- الإيراني مسعود يتصدر شطرنجية تونس الدولية

- العماني حمود بطلا لشطرنجية تونس.. والحصادي رابعا وفطيس سادسا

- السفارة الليبية ببولندا تكرم بطل الشطرنج علي العر

كما كُرم رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو «itf» محمد بيت المال، ورئيس الاتحاد العراقي للشطرنج ظافر عبدالأمير مظلوم، ورئيس الاتحاد الليبي للمبارزة عزالدين القاضي، ورئيس المنظمة الدولية للثقافة والرياضة علي المخزوم، وعضو إدارة نادي «الأهلي طرابلس» عبدالرزاق الشبل، وحارس المنتخب الليبي سابقًا الكابتن مصباح شنقب.

يشار إلى أن أسرة الشطرنج «عشق موروث» سبق لها تنظيم بطولة المرحوم خالد النعمي للشطرنج بمدينة غلاسكو باسكتلندا العام 2016 في الذكرى الأولى لرحيله، وأيضًا بطولة الجالية الليبية بغلاسكو الاسكتلندية العام 2017.

أسرة الشطرنج «عشق موروث» تكرم 22 شخصية رياضية. (الإنترنت)