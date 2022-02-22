7 مباريات في ختام المرحلة الأولى لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة بظهور الأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بتونس فعاليات البطولة الـ40 للأندية العربية للكرة الطائرة رجال، وآخر النتائج المسجلة، أمس الإثنين، تفوق الريان القطري على الصداقة الفلسطيني، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-16، 25-15، 25-22).

وفاز الأهلي القطري على خيبل اليمني، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-13، 25-22، 25-15)، كما فاز دار كليب البحريني على السيب العماني بثلاثة أشواط مقابل شوطين، كانت نتائجها (25-21، 25-21، 22-25، 21-25، 15-9).

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- فوز طائرة «الاتحاد المصراتي» في رباعي التتويج

وفاز فريق الكامل الوافي العماني على الكويت الكويتي، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل كانت نتائجها (25-11، 25-21، 25-18).

7 مباريات في اليوم الخامس

وتقام مباريات اليوم الثلاثاء، السابعة في اليوم الخامس والختامي للمرحلة الأولى للبطولة، كاظمة الكويتي يلتقي الأولمبي الجزائري، والكامل الوافي العماني يتبارى مع الريان القطري، والأهلي القطري يلتقي مستقبل المرسى، والبشمركة العراقي مع السيب العماني، والأهلي طرابلس يلتقي الصداقة الفلسطيني، وسنجل الفلسطيني يتبارى مع خبيل اليمني، ودار كليب البحريني يلتقي الشعلة اليمني.

وغدا الأربعاء 23 فبراير الجاري، راحة لكل الفرق المشاركة، أما الخميس تنطلق فعاليات المرحلة الثانية للبطولة.