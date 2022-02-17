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طائرة الأهلي طرابلس تمثل ليبيا في البطولة العربية للأندية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 17 فبراير 2022, 02:52 مساء
طائرة الأهلي طرابلس تمثل ليبيا في البطولة العربية للأندية
الأهلي طرابلس في منافسات الطائرة. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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تنطلق غدًا الجمعة بتونس بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة (رجال) في نسختها الـ40، وتشارك ليبيا في هذه البطولة.

ويمثل ليبيا في هذا المحفل العربي نادي الأهلي طرابلس، واعتذر فريق السويحلي عن المشاركة قبل انطلاق البطولة بيومين ليصل عدد الفرق المشاركة إلى 18 فريقًا في حالة حالة عدم انسحاب أحد الفرق العراقية.

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ووزعت الفرق المشاركة على 4 مجموعات وفق الآتي:
المجموعة الأولى: الترجي الرياضي التونسي، وكاظمة الكويتي، والأولمبي الكتامي الجزائري، وشباب الحسين الأردني.

المجموعة الثانية: ضمت فرق الأهلى طرابلس الليبي، والكامل والوافي العماني، والريان القطري، والكويت الكويتي، والصداقة الفلسطيني.

المجموعة الثالثة: تكونت من فرق مستقبل المرسى وسنجل الفلسطيني وخيبل اليمني وغاز الجنوب العراقي والأهلي القطري.

المجموعة الرابعة: احتوت على فرق  البشمركة العراقي، والسيب العماني، والشعلة اليمني، ودار كليب البحريني.

يذكر أن النسخة الأولى لبطولة الأنديه العربية للكرة الطائرة نظمت بطرابلس العام 1978، وتوج بلقبها نادي الترسانة الليبي، ويعد نادي الأهلي المصري الأكثر تتويجًا بلقب بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة برصيد 7 ألقاب، توج بها أعوام 1987- 2001- 2002- 2004- 2005- 2010- 2020، ويلاحقه  الصفاقسي التونسي برصيد 6 ألقاب توج بها أعوام 1983- 1985- 1999- 2000- 2008- 2013 .

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