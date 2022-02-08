«الأهلي طرابلس» يتصدر رباعي الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تصدر فريق «الأهلي طرابلس»، ذهاب رباعي الكرة الطائرة بعد فوزه اليوم الثلاثاء، على نظيره «السويحلي» بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

وجاءت النتائج كالتالي (25/ 22، 25 /20، 28 /26)، ليتصدر فريق «الأهلي طرابلس» رباعي الطائرة.

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يذكر أن المباراة الأولى انتهت بفوز «الاتحاد المصراتي» على «الأهلي بنغازي»، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25 /22، 28 /26 ، 25/ 16).

وأصبح الترتيب بعد الجولة الثانية كالتالي:

«الأهلي طرابلس» 5 نقاط، «السويحلي» و«الاتحاد المصراتي» بـ3 نقاط لكل منهما، ورابعًا «الأهلي بنغازي» بنقطة واحدة.

وغدًا يختتم ذهاب الدور الرباعي بمباراتين، «الأهلي طرابلس» يلتقي «الاتحاد المصراتي»، و«السويحلي» يتبارى مع «الأهلي بنغازي».