«الأهلي طرابلس» يفوز في افتتاح رباعي الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية، أولى مباريات ذهاب الدور الرباعي لبطولة ليبيا للكرة الطائرة، التي جمعت فريقي «الأهلي طرابلس»، و«الأهلي بنغازي»، بإدارة الحكمين عبدالسلام الرفاعي، وعبدالحكيم رمضان.

وتواصلت المباراة لخمسة أشواط تقدم «الأهلي بنغازي» بنتيجة الشوط الأول بنتيجة 25 / 21، والشوط الثاني كان التفوق فيه للأهلي طرابلس 25 /12.

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وعاد «الأهلي بنغازي» ليتفوق بالشوط الثالث بفارق نقطتين 27 / 25، والشوط الرابع كان للأهلي طرابلس 25 / 16، ليتم اللجوء للشوط الحاسم، الذي حسمه «الأهلي طرابلس» لصالحه 15 / 8 ، لتنتهى المباراة بفوز الأهلي طرابلس وبنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

والمباراة الثانية هذا المساء ستجمع قطبي مدينة مصراتة، بين السويحلي والاتحاد المصراتي.