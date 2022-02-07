Atwasat

«الأهلي طرابلس» يفوز في افتتاح رباعي الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 07 فبراير 2022, 07:07 مساء
«الأهلي طرابلس» يفوز في افتتاح رباعي الطائرة
جانب من منافسات الكرة الطائرة. (الإنترنت)
alwasat radio

انطلقت بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية، أولى مباريات ذهاب الدور الرباعي لبطولة ليبيا للكرة الطائرة، التي جمعت فريقي «الأهلي طرابلس»، و«الأهلي بنغازي»، بإدارة الحكمين عبدالسلام الرفاعي، وعبدالحكيم رمضان.

وتواصلت المباراة لخمسة أشواط تقدم «الأهلي بنغازي» بنتيجة الشوط الأول بنتيجة 25 / 21، والشوط الثاني كان التفوق فيه للأهلي طرابلس 25 /12. 

- انطلاق منافسات الدور الرباعي للكرة الطائرة.. الإثنين
- الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي يفتتحان ذهاب رباعي الكرة الطائرة
- فوز الهلال والاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في ختام سداسي الطائرة

وعاد «الأهلي بنغازي» ليتفوق بالشوط الثالث بفارق نقطتين 27 / 25، والشوط الرابع كان للأهلي طرابلس 25 /  16، ليتم اللجوء للشوط الحاسم، الذي حسمه «الأهلي طرابلس» لصالحه 15 / 8 ، لتنتهى المباراة بفوز الأهلي طرابلس وبنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

والمباراة الثانية هذا المساء ستجمع قطبي مدينة مصراتة، بين السويحلي والاتحاد المصراتي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

103 طلقات مدفعية احتفاء بمرور 70 عاما على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش (فيديو)

103 طلقات مدفعية احتفاء بمرور 70 عاما على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش ...
بالفيديو.. كيف توقع حارس المنتخب المصري تسديد ركلات الترجيح في كأس الأمم الأفريقية؟

بالفيديو.. كيف توقع حارس المنتخب المصري تسديد ركلات الترجيح في كأس الأمم ...
رقم يعجز عن تحطيمه هدافو أفريقيا منذ 48 عاما

رقم يعجز عن تحطيمه هدافو أفريقيا منذ 48 عاما
العراق: إرجاء انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر اكتمال نصاب البرلمان

العراق: إرجاء انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر اكتمال نصاب البرلمان
مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير

مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير
عقيلة: باشاغا والبيباص استوفيا شروط الترشح لرئاسة الوزراء

عقيلة: باشاغا والبيباص استوفيا شروط الترشح لرئاسة الوزراء
الكرملين: اللقاء بين ماكرون وبوتين «مهم» لكنه لن يحقق «اختراقا»

الكرملين: اللقاء بين ماكرون وبوتين «مهم» لكنه لن يحقق «اختراقا»
مشوار مثير للسنغال قبل التتويج بكأس الأمم الأفريقية

مشوار مثير للسنغال قبل التتويج بكأس الأمم الأفريقية
«فرانس برس»: «توشيبا» اليابانية تخطط للانقسام إلى شركتين

«فرانس برس»: «توشيبا» اليابانية تخطط للانقسام إلى شركتين
كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان

كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان
مخرجون في المنفى يطلقون نداء لمساعدة الشعب الأفغاني

مخرجون في المنفى يطلقون نداء لمساعدة الشعب الأفغاني
المغرب يشيع الطفل ريان بعد صدمة وأسى عارمين

المغرب يشيع الطفل ريان بعد صدمة وأسى عارمين
السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية على حساب مصر (فيديو)

السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية على حساب مصر (فيديو)
إقفال عدد من مراكز التجميل النسائية في سرت

إقفال عدد من مراكز التجميل النسائية في سرت
منافسة «أبوجبل - ميندي» تحسم الكلمة العليا في نهائي الأمم الأفريقية

منافسة «أبوجبل - ميندي» تحسم الكلمة العليا في نهائي الأمم الأفريقية
القبض على سوري وشقيقه حاولا رشوة جهة أمنية لتسهيل تجارة النحاس والكوابل

القبض على سوري وشقيقه حاولا رشوة جهة أمنية لتسهيل تجارة النحاس والكوابل
أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ميلاده

أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ميلاده
الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية

الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد يخسر برباعية نظيفة وديا أمام النجم الساحلي
الاتحاد يخسر برباعية نظيفة وديا أمام النجم الساحلي
أولمبي الزاوية يقدم لاعبيه الجدد قبل إياب الدوري الليبي
أولمبي الزاوية يقدم لاعبيه الجدد قبل إياب الدوري الليبي
الأهلي طرابلس أمام الأهلي بنغازي في افتتاح رباعي الطائرة وعقوبات بالإيقاف والغرامات
الأهلي طرابلس أمام الأهلي بنغازي في افتتاح رباعي الطائرة وعقوبات ...
185 هدفا في الجولة الثالثة من الدوري الليبي لكرة اليد
185 هدفا في الجولة الثالثة من الدوري الليبي لكرة اليد
المدرب الليبي جمال بنور يقود الكوكب السعودي للفوز
المدرب الليبي جمال بنور يقود الكوكب السعودي للفوز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية...
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي...
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 ......
الكويت تضع كليمنتي في اختبار صعب أمام منتخب ليبيا
الكويت تضع كليمنتي في اختبار صعب أمام منتخب ليبيا...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في ......
المزيد
رئيس «المسابقات» يكشف موعد ختام الدوري ومكان إقامة الدوري السداسي
رئيس «المسابقات» يكشف موعد ختام الدوري ومكان إقامة الدوري ......
«الأهلي طرابلس» يفوز في افتتاح رباعي الطائرة
«الأهلي طرابلس» يفوز في افتتاح رباعي الطائرة...
تعديل في جدول مباريات عربية السلة بمشاركة ليبية
تعديل في جدول مباريات عربية السلة بمشاركة ليبية...
المدرب الليبي جمال بنور يقود الكوكب السعودي للفوز
المدرب الليبي جمال بنور يقود الكوكب السعودي للفوز...
185 هدفا في الجولة الثالثة من الدوري الليبي لكرة اليد
185 هدفا في الجولة الثالثة من الدوري الليبي لكرة اليد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط