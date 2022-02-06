انطلاق منافسات الدور الرباعي للكرة الطائرة.. الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تنطلق، غدًا الإثنين، منافسات الدوري الرباعي للكرة الطائرة، الذي يشارك فيه أربعة فرق وهي «الأهلي طرابلس» و«السويحلي» و«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد المصراتي»، وستكون مباريات الدور على النحو التالي:

الإثنين 7 فبراير، «الأهلي طرابلس» يلتقي «الأهلي بنغازي»، الساعة الثالثة، و«السويحلي» يلتقي «الاتحاد المصراتي» الساعة الخامسة مساء.

الثلاثاء 8 فبراير، «الاتحاد المصراتي» يلتقي «الأهلي بنغازي»، الساعة الثالثة، و«السويحلي» يلتقي «الأهلي طرابلس» الساعة الخامسة.

الأربعاء 9 فبراير، «الأهلي بنغازي» يلتقي «السويحلي»، الساعة الثالثة، و«الأهلي طرابلس» يلتقي «الاتحاد المصراتي» الساعة الخامسة مساء.

يشار إلى أن «الأهلي طرابلس» تصدر مباريات الدوري السداسي للكرة الطائرة الليبية، وفي انتظار من يحرز لقب البطولة، بعد اختتام مباريات الدور الرباعي.