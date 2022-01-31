فوز الهلال والاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في ختام سداسي الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أُجريت بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية، الأحد، آخر ثلاث مباريات في الدور السداسي لبطولة ليبيا للكرة الطائرة.

انتهت المباراة الأولى بفوز الاتحاد المصراتي على الأهلي بنغازي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-18، 25-20، 25-15).

وفاز الهلال على أساريا في مباراة تواصلت لخمسة أشواط تقدم أساريا بنتيجة الشوطين الأول والرابع، وجاء الأول (25-18)، والشوطان الثاني والثالث كان التفوق فيهما للهلال (25-17، 25-21)، وعاد أساريا ليتفوق في الشوط الرابع (25-23)؛ والشوط الخامس حسمه الهلال لصالحه بنتيجة (15-12)، ليفوز الهلال بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط لشوطين (3-2).

وفاز الأهلي طرابلس على السويحلي بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25-23، 25-22، 25-22).

ترتيب الدور السداسي

تصدر الدور السداسي لبطولة ليبيا للكرة الطائرة فريق الأهلي طرابلس بالعلامة الكاملة بـ15 نقطة، وجاء ثانيا السويحلي بـ11 نقطة، وثالثا الاتحاد المصراتي عشر نقاط، ورابعا الأهلي بنغازي برصيد سبع نقاط، وخامسا الهلال بنقطتين، وسادسا أساريا بنقطة واحدة.

يشار إلى أن الفرق المتحصلة على التراتيب الأربعة الأولى، وهى: الأهلي طرابلس والسويحلي والاتحاد المصراتي والأهلي بنغازي، سيقام بينها دوري رباعي، بنظام التجمع ومن مرحلتين، والفريق الأكثر حصولا على النقاط من التجمعين سيتوج بكأس بطولة ليبيا للكرة الطائرة لهذا الموسم.