Atwasat

فوز الهلال والاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في ختام سداسي الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 31 يناير 2022, 12:05 مساء
فوز الهلال والاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في ختام سداسي الطائرة
الأهلي طرابلس في منافسات الطائرة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
alwasat radio

أُجريت بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية، الأحد، آخر ثلاث مباريات في الدور السداسي لبطولة ليبيا للكرة الطائرة.

انتهت المباراة الأولى بفوز الاتحاد المصراتي على الأهلي بنغازي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-18، 25-20، 25-15).

وفاز الهلال على أساريا في مباراة تواصلت لخمسة أشواط تقدم أساريا بنتيجة الشوطين الأول والرابع، وجاء الأول (25-18)، والشوطان الثاني والثالث كان التفوق فيهما للهلال (25-17، 25-21)، وعاد أساريا ليتفوق في الشوط الرابع (25-23)؛ والشوط الخامس حسمه الهلال لصالحه بنتيجة (15-12)، ليفوز الهلال بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط لشوطين (3-2).

وفاز الأهلي طرابلس على السويحلي بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25-23، 25-22، 25-22).

ترتيب الدور السداسي
تصدر الدور السداسي لبطولة ليبيا للكرة الطائرة فريق الأهلي طرابلس بالعلامة الكاملة بـ15 نقطة، وجاء ثانيا السويحلي بـ11 نقطة، وثالثا الاتحاد المصراتي عشر نقاط، ورابعا الأهلي بنغازي برصيد سبع نقاط، وخامسا الهلال بنقطتين، وسادسا أساريا بنقطة واحدة.

يشار إلى أن الفرق المتحصلة على التراتيب الأربعة الأولى، وهى: الأهلي طرابلس والسويحلي والاتحاد المصراتي والأهلي بنغازي، سيقام بينها دوري رباعي، بنظام التجمع ومن مرحلتين، والفريق الأكثر حصولا على النقاط من التجمعين سيتوج بكأس بطولة ليبيا للكرة الطائرة لهذا الموسم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا

كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا
بريطانيا تتعهد سن تشريع يتيح إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي

بريطانيا تتعهد سن تشريع يتيح إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي
ترامب يتعهد بالـ«العفو» عن مهاجمي الكابيتول حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

ترامب يتعهد بالـ«العفو» عن مهاجمي الكابيتول حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)
شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية

شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية
درجات حرارة قطبية.. «القنبلة الإعصار» تواصل ضرب الولايات المتحدة لليوم الثاني (فيديو)

درجات حرارة قطبية.. «القنبلة الإعصار» تواصل ضرب الولايات المتحدة لليوم الثاني ...
نقاش حاد في البرلمان الأوروبي بشأن «انتهاكات» دعم ليبيا في مكافحة الهجرة

نقاش حاد في البرلمان الأوروبي بشأن «انتهاكات» دعم ليبيا في مكافحة الهجرة
جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب

جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب
بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل

بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل
حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة الوسط»: الانتخابات وكل ما صدر عنها ملغى

حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة الوسط»: الانتخابات وكل...
«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع

«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
إيرلندا الشمالية تستذكر «الأحد الدامي» تحت عباءة «بريكست»

إيرلندا الشمالية تستذكر «الأحد الدامي» تحت عباءة «بريكست»
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي بمشاركة 47 ناديا

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي بمشاركة 47 ناديا
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق

نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق

كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر الظروف

السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر ...
غوتيريس ينتظر من مجلس الأمن «الوحدة والوضوح» بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

غوتيريس ينتظر من مجلس الأمن «الوحدة والوضوح» بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ...
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)

انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة الوسط»: الانتخابات وكل ما صدر عنها ملغى
حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة الوسط»:...
طائرة الأهليين والسويحلي والاتحاد المصراتي في المربع الذهبي
طائرة الأهليين والسويحلي والاتحاد المصراتي في المربع الذهبي
«بوابة الوسط» تعرض مواعيد مواجهات الأهلي طرابلس في «الكونفدرالية»
«بوابة الوسط» تعرض مواعيد مواجهات الأهلي طرابلس في «الكونفدرالية»
اتحاد الكرة يحدد 88 ناديا لمنافسات كأس ليبيا
اتحاد الكرة يحدد 88 ناديا لمنافسات كأس ليبيا
اجتماع أمانة الجمعية العمومية ومجلس إدارة نادي الاتحاد
اجتماع أمانة الجمعية العمومية ومجلس إدارة نادي الاتحاد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي...
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يفوز بثلاثية بعد «ريمونتادا» أمام الخمس
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يفوز بثلاثية بعد «ريمونتادا»......
الكويت تضع كليمنتي في اختبار صعب أمام منتخب ليبيا
الكويت تضع كليمنتي في اختبار صعب أمام منتخب ليبيا...
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في ......
المزيد
«المسابقات» تكشف مواعيد ومباريات الأسبوع العاشر من الدوري الليبي الممتاز
«المسابقات» تكشف مواعيد ومباريات الأسبوع العاشر من الدوري ......
وصول أرضية ملعب المدينة الرياضية بسرت بكامل ملحقاتها (صور)
وصول أرضية ملعب المدينة الرياضية بسرت بكامل ملحقاتها (صور)...
فوز الهلال والاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في ختام سداسي الطائرة
فوز الهلال والاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في ختام سداسي ......
اجتماع أمانة الجمعية العمومية ومجلس إدارة نادي الاتحاد
اجتماع أمانة الجمعية العمومية ومجلس إدارة نادي الاتحاد...
اتحاد الكرة يحدد 88 ناديا لمنافسات كأس ليبيا
اتحاد الكرة يحدد 88 ناديا لمنافسات كأس ليبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط