الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي يفتتحان ذهاب رباعي الكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة مواعيد مباريات ذهاب الدور الرباعي للتتويج، والذي سيقام بقاعة الألعاب الرياضية بمصراتة بداية من الإثنين المقبل.

الانطلاق بمباراتين، الأولى ستجمع الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس، ويعقبها مباراة السويحلي والاتحاد المصراتي.

وفي بقية المباريات، الثلاثاء 8 فبراير، الاتحاد المصراتي يلتقي الأهلي بنغازي، ويعقبها مباراة السويحلي والأهلي طرابلس.

الأربعاء 9 فبراير، ستقام مباراتان أيضا في ختام ذهاب الدور الرباعي، المباراة الأولى ستجمع الأهلي بنغازي والسويحلى، ويعقبها مباراة الأهلي طرابلس مع الاتحاد المصراتي.

يشار إلى أن رباعي التتويج في الكرة الطائرة من مرحلتين (ذهاب وإياب)، والفريق الأكثر نقاطا من المرحلتين سيتوج بكأس بطولة ليبيا للكرة الطائرة لهذا الموسم.