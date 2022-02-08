فوز طائرة «الاتحاد المصراتي» في رباعي التتويج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بصالة مصراتة للألعاب الرياضية، اليوم الثلاثاء، مباريات ذهاب الدور الرباعي لبطولة ليبيا للكرة الطائرة.

وفي المباراة الأولى حقق «الاتحاد المصراتي» الفوز على «الأهلي بنغازي»، وبنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

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وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: الشوط الأول 25/ 22، والشوط الثاني انتهى بفارق نقطتين 28/ 26، والشوط الثالث 25 / 16.

وبهذا الفوز أصبح في رصيد «الاتحاد المصراتي» ثلاث نقاط من مباراتين، وبقي «الأهلي بنغازي» بنطته الوحيدة السابقة.

والمباراة الثانية هذا المساء تجمع المتصدرين «السويحلي» بثلاث نقاط، وملاحقه المباشر «الأهلي طرابلس» برصيد نقطتين.