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فوز «السويحلي» و«الأهلي طرابلس» في «رباعي الطائرة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 09 فبراير 2022, 09:32 مساء
فوز «السويحلي» و«الأهلي طرابلس» في «رباعي الطائرة»
الأهلي طرابلس في منافسات الطائرة. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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جرت اليوم الأربعاء، بقاعة مصراته للألعاب الرياضية آخر مباراتين في ذهاب الدور الرباعي لبطولة ليبيا للكرة الطائرة.

وفاز «السويحلي» على نظيره «الأهلي بنغازي»، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها (25/ 19، 25 /18 ،25/ 19).

- الأهلي طرابلس يلتقي الاتحاد المصراتي والسويحلي يتبارى مع الأهلي بنغازي في رباعي الطائرة
- «الأهلي طرابلس» يتصدر رباعي الطائرة
- فوز طائرة «الاتحاد المصراتي» في رباعي التتويج

كما فاز «الأهلي طرابلس» على «الاتحاد المصراتي»، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها: (25/ 23، 25/ 19، 25/ 23 ).

وجاء الترتيب في ختام ذهاب الدور الرباعي كالتالي:
الصدارة للأهلي طرابلس برصيد 8 نقاط، ويليه السويحلي 6 نقاط، وثالثًا الاتحاد المصراتي 3 نقاط، ورابعًا الأهلي بنغازي برصيد نقطة واحدة.

يذكر أن إياب الدور الرباعي لبطولة ليبيا للكرة الطائرة، سيقام بمدينة طرابلس بداية من السادس من مارس المقبل، وبنظام التجمع، وبنفس نقاط مرحلة الذهاب، والفريق الأكثر نقاطًا من التجمعين سيتوج بكأس بطولة ليبيا للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022.

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