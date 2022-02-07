رئيس «المسابقات» يكشف موعد ختام الدوري ومكان إقامة الدوري السداسي

القاهرة - بوابة الوسط

كشف رئيس لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عادل الأوجلي، موعد ختام الدوري، ومكان إقامة الدوري السداسي المؤهل للتتويج بلقب الدوري الموسم الجاري (2021-2022).

وقال الأوجلي، في تصريحات لقناة «الوسط» اليوم الإثنين: «ناديا الاتحاد والأهلي طرابلس يشاركان حاليًا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وعلينا أن نراعي هذه المشاركة لممثلي الوطن».

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وأضاف: «أتوقع أن تكون نهاية بطولة الدوري الليبي الممتاز في منتصف رمضان المقبل، ما لم تحدث أية ظروف استثتائية، ولكن حسابيًّا سينتهي الدوري في منتصف رمضان».

الدوري السداسي

وتابع: «الدوري السداسي المؤهل للتتويج بلقب الدوري معروف بقوته، وفي حال تحصلنا على عروض مناسبة سنقيم البطولة خارج ليبيا تسويقيًّا، لأن ملاعبنا ليست على المستوى المطلوب لإقامة الدوري السداسي.. ونسعى إلى أن تكون جميع الظروف جيدة لإقامة الدوري السداسي».

وكان رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، أكد في وقت سابق، إقامة منافسات الدوري السداسي الليبي «دوري التتويج» خارج ليبيا؛ إما أن يكون بمصر أو تونس، والأقرب بمصر.

وأضاف الشلماني: «تم عرض الموضوع على المكتب التنفيذي، وذلك لعدة أسباب، أولًا أننا مع الحراك الرياضي الخاص بإنشاء الملاعب على مستوى يساعدنا على رفع مستوى الكرة في ليبيا، وأنا مع هذا الحراك، لأنه لا توجد لدينا ملاعب ترفع من مستوى الكرة في ليبيا، وحتى ملعب مصراتة الموجود حاليًا يشهد كثرة المباريات عليه».