الشلماني يرفض استقالة رئيس لجنة المسابقات

رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالمولى المغربي (أرشيفية: الإنترنت)

رفض رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني استقالة رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد عبدالمولى المغربي.

وعلمت «بوابة الوسط» من مصادر خاصة، أن الشلماني طالب رئيس لجنة المسابقات بإنهاء «أزمة عمله الحكومي مع الجهات المختصة»، وذلك من أجل التفرغ للاستمرار في مهمة تنظيم الدوري.

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وفي وقت سابق اليوم الأحد، قدم المغربي استقالته من منصبه في رسالة خطية أرسلها إلى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني.

وجاء في رسالته «أنه كُلف بعمل آخر في وظيفته الرسمية» بحسب الرسالة. بينما أفادت معلومات حصلت عليها «بوابة الوسط» بأن السبب الرئيسي لهذه الاستقالة هو ضغط بعض أندية الممتاز على رئيس لجنة المسابقات، خصوصًا في قرارات العقوبات التي أصدرها والتي وصلت إلى أسبوعها السابع.