الأوجلي بديلا للمغربي في رئاسة المسابقات.. و«بوابة الوسط» تكشف أسباب توالي الاستقالات

عبدالمولى المغربي. (أرشيفية : الإنترنت)

قدم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالمولى المغربي استقالته من منصبه في رسالة خطية أرسلها إلى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني.

وجاء في رسالته «أنه كُلف بعمل آخر في وظيفته الرسمية» بحسب الرسالة، وهذه هي ثاني استقالة في لجنة المسابقات، حيث سبقه وأن قدم مقرر اللجنة وعضو المسابقات الحبيب البوسيفي استقالته هو الآخر، لظروف متعددة لم يذكرها.

وتم تكليف عضو مجلس الإدارة عادل الأوجلي من قبل إدارة الاتحاد الليبي لشغل المنصب، وبحسب معلومات تحصلت عليها «بوابة الوسط»، فإن السبب الرئيسي لهذه الاستقالة هو ضغط بعض أندية الممتاز على رئيس لجنة المسابقات، خصوصًا في قرارات العقوبات التي أصدرها والتي وصلت إلى أسبوعها السابع.

استقالة المغربي. (فيسبوك)