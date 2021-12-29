الشلماني: الدوري السداسي خارج ليبيا والأقرب في مصر.. ملاعبنا متهالكة.. وإنذار أخير لـ«كليمنتي» قبل الإقالة

الشلماني وكليمنتي في مؤتمر صحفي سابق. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)

عقد المكتب التنفيذي لمجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم اجتماعًا، الثلاثاء، بمدينة البيضاء برئاسة رئيس الاتحاد عبدالحكيم الشلماني وأعضاء المجلس.

وفي تصريح لقناة «ليبيا الرياضية»، أكد الشلماني على إقامة منافسات الدوري السداسي الليبي «دوري التتويج» خارج ليبيا؛ إما أن يكون بمصر أو تونس والأقرب بمصر.

وأضاف الشلماني قائلًا «تم عرض الموضوع على المكتب التنفيذي، وذلك لعدة أسباب، أولًا أننا مع الحراك الرياضي الخاص بإنشاء الملاعب على مستوى يساعدنا على رفع مستوى الكرة في ليبيا، وأنا مع هذا الحراك، لأنه لا يوجد لدينا ملاعب ترفع من مستوى الكرة في ليبيا، وحتى ملعب مصراتة الموجود حاليًا يشهد كثرة المباريات عليه».

وأضاف: «ملاعبنا كلها متهاكة لا تعطي الفرصة للاعب، وهذه حقيقة يشكو منها المدربون الأجانب، مما أدى إلى كثرة الإصابات والإخفاقات، ولا يمكن أن نتقدم بهذه الملاعب، وهذه النقطة من ضمن الفكرة التي عرضتها على مجلس الإدارة بهذا الخصوص، لوجود ملاعب على مستوى عال في الدول المجاورة».

وأوضح «ملاعب الدول المجاورة متقدمة، فضلا عن التحكيم، وهذه رسالة للدولة الليبية، لأن الدوري السداسي سيكون فيه 90 في المئة من فرز منتخبات سواء المنتخب الأولمبي أو الشباب أو الأول، ولا بُد من توفير ملاعب جيدة، وهذا التجمع سيكون فيه الطاقم الفني والمدير الفني والمدرب العام وممكن حتى بعض الخبراء لاختيار المنتخبات من خلال الدوري السداسي».

وكشف الشلماني قائلًا «لم نحدد بعد ملاعب معينة، لأن هذا الموضوع يسبقه تنسيق مع الدول المعنية، ولديَّ تفويض من مجلس الإدارة بهذه الخصوص في النهاية، وهو مقترح، وتم الاتفاق أيضًا على استدعاء مدرب المنتخب الوطني كلمينتي في بداية العام لوضع النقاط على الحروف معه، لأننا سبق لنا أن تم استدعاؤه عدة مرات، وهو يطلب التأجيل».

أردف «إن كان لا يلبي هذا الاستدعاء سوف يتم تطبيق بنود العقد، وممكن فسخ العقد معه بالتراضي، والبحث عن مدرب على مستوى عال بالتنسيق مع المختصين، لأن المدير الفني يتحمل مسؤولية تطوير كرة القدم الليبية، ونحن لم نأت به من فراغ، ولكن بعد التشاور، بهدف إعادة هيبة كرة القدم الليبية، ابتداء من الفئات السنية إلى المنتخب الأول».

واختتم الشلماني حديثه قائلًا: «كان مجلس إدارة الاتحاد اتخذ جملة من النقاط، تحديد 28 مارس موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم دون تحديد مكان الانعقاد، كما تم تحديد موعد منافسات الكأس، بعد ختام مرحلة الذهاب للدوري الليبي، وتطرق الاجتماع إلى كل المشاكل والصعوبات التي تواجه جميع المسابقات، أبرزها الدوري الممتاز الذي شهد في الأسابيع الأخيرة العديد من التدخلات من الإداريين ورؤساء الأندية، وشددوا على تطبيق اللوائح والقوانين ومعاقبة كل من يعرقل صفو المسابقات».