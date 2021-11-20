الشلماني: سنحاسب كليمنتي والمعسكرات المقبلة كلها في ليبيا وعليه القبول

الشلماني وكليمنتي في مؤتمر صحفي سابق. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني أنه مع محاسبة أي مدرب وأن فترة المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الإسباني خافيير كليمنتي الحالية لا بُد أن تخضع للتقييم والمحاسبة.

وأضاف الشلماني في تصريحات تليفزيونية لقناة «ليبيا روحها الوطن»، أنه تم التأكيد على المدرب الإسباني أن المعسكرات المقبلة لن تكون، إلا في ليبيا، وعليه أن يُقدِّر ظروف ليبيا ويعمل من داخلها.



وأكمل قائلًا: «لم تكن نتائجنا مميزة في السابق، ولم نصل إلى كأس العالم حتى يتم انتقادنا بهذه الطريقة، وهناك من يحارب اتحاد الكرة، ومن لا يريد كرة قدم في ليبيا».