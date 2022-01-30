ليبيا تستضيف بطولة تايكوندو «ITF» العرب 2023

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو «ITF» محمد بيت المال، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أنه تلقى خطابًا من رئيس الاتحاد الدولى للعبة «جراند ماستر»، الألمانى بولير ويلر، بشأن إقامة بطولة المنتخبات العربية للتايكوندو «ITF» في ليبيا العام المقبل، 2023.

وأضاف بيت المال أنه سيبدأ التجهيز للبطولة من خلال تشكيل لجنة عليا للبطولة ولجان عاملة، وسيتم التواصل مع وزارة الرياضة، بشأن إنجاح عرس التايكوندو العربي، والتنسيق في الإقامة وجوائز البطولة.

وفي سياق متصل يشارك 17 حكمًا ليبيًّا في الدورة الدولية للتحكيم التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الدولي للتايكوندو«ITF» عبر تطبيق «زووم» أونلاين.