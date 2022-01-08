اتحاد التايكوندو «ITF» يحتفل بإطفاء الشمعة الأولى (صور)

جانب من احتفال اتحاد التايكوندو «ITF». (إنترنت)

أُقيمت احتفالية الذكرى السنوية الأولى لإنشاء الاتحاد الليبي للتايكوندو «ITF»، الجمعة، في صالة بالخير في طرابلس، بحضور كوكبة من نجوم الرياضة والإعلاميين، بدعوة من رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد محمد بيت المال.

استُهل الحفل بكلمة قصيرة لرئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو «ITF»، محمد بيت المال، رحب خلالها بالحضور، وشكر كل من حضر ولبى الدعوة.

الاحتفالية السنوية شهدت فقرات، جرى خلالها تكريم عديد الشخصيات التي أسهمت في تطوير لعبة التايكوندو، ومشاركة من نائب رئيس الاتحاد الدولي ميشال ظاهر، حيث أجرى مداخلة من مدينة سيدني الأسترالية، مباشرة عبر الأقمار الصناعية على برنامج «زووم».

شكر ظاهر ليبيا على اهتمامها باتحاد اللعبة، وصرح بأنه خلال الأشهر المقبلة سيكون في ليبيا، مشيدا بالتطور والنشاط المتزايد في تطوير اللعبة، ثم أعطيت الكلمة للمهندس خليفة المهدوي عميد التايكوندو في ليبيا، وأوضح أن دخول التايكوندو «ITF» إلى ليبيا قبل اتحاد التايكوندو «WTF» أمر جيد، وتحدث عن تاريخ رياضة التايكوندو في ليبيا.

وفي تواصل عبر الأجيال، جرى تسليم راية الاتحاد من الجيل القديم إلى الجيل الجديد، وجرى خلال الحفل تكريم عدة شخصيات، أبرزها رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو «WTF» المهندس خليفة المهدوي من قبل رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو «ITF»، محمد بيت المال، كونه أعطى لرياضة التايكوندو الكثير، وأحد رؤساء الاتحادات الذين حققوا طفرة على الصعيد الدولي.

كما كُرِّم رئيس اللجنة الأولمبية الليبية السابق محمد العماري من قبل المهندس ناصر الشين الأمين العام للاتحاد الليبي للتايكوندو «ITF»، وكرِّم أيضا الخبير الدولي والمحاضر والإداري السنوسي عامر، إضافة إلى تكريم المدرب والمحاضر الدولي في لعبة الكرة الطائرة رزق الشباني، والإعلامي المخضرم صلاح بلعيد، ورئيس الاتحاد العسكري السابق جمال منصور، وأحد المساهمين في دعم الاتحاد امحمد السويسي، بجانب تكريم عائلة الراحل محمد الفيتوري، والرياضي السابق مختار دولار.

أيضا شهد الحفل تكريم مجلس إدارة الاتحاد لنائب رئيس الاتحاد الخبير الإداري ناصر الحاجي، وتكريم الرياضيين حمزة الشبل وأحمد الجواشي رواد لعبة التايكوندو في ليبيا، بجانب تكريم اللجنة الأولمبية الليبية، حيث تسلم درع التكريم عضو اللجنة الأولمبية ورئيس مكتب الاتحادات باللجنة الأولمبية محمود الطويل.

جانب من احتفال اتحاد التايكوندو «ITF». (إنترنت)

جانب من احتفال اتحاد التايكوندو «ITF». (إنترنت)

جانب من احتفال اتحاد التايكوندو «ITF». (إنترنت)

جانب من احتفال اتحاد التايكوندو «ITF». (إنترنت)

جانب من احتفال اتحاد التايكوندو «ITF». (إنترنت)

جانب من احتفال اتحاد التايكوندو «ITF». (إنترنت)

جانب من احتفال اتحاد التايكوندو «ITF». (إنترنت)

جانب من احتفال اتحاد التايكوندو «ITF». (إنترنت)

جانب من احتفال اتحاد التايكوندو «ITF». (إنترنت)

جانب من احتفال اتحاد التايكوندو «ITF». (إنترنت)

جانب من احتفال اتحاد التايكوندو «ITF». (إنترنت)

جانب من احتفال اتحاد التايكوندو «ITF». (إنترنت)