منتخبا شباب السلة يلتقيان الشباب والسلفيوم.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 08 يناير 2022, 04:41 مساء
مباراة الأهلي طرابلس والنصر في السوبر. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

ينطلق، السبت، الدوري الليبي الجديد لكرة السلة للموسم الرياضي (2021-2022)، بمشاركة 13 فريقا موزعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى: الشباب العربي والأولمبي والجزيرة والمدينة والاتحاد والأهلي طرابلس واليرموك ومنتخب المنطقة الغربية 18 عاما.

المجموعة الثانية: السلفيوم والتحدي والأهلي بنغازي والهلال والمروج والنصر ومنتخب المنطقة الشرقية 18عاما.

الانطلاقة، السبت، بمباراتين، بقاعة قرطبة في طرابلس، وبداية من الرابعة مساءً، منتخب 18عاما يلتقي الشباب العربي، وبقاعة أحمد موسى بالمرج، منتخب 18عاما يتبارى مع السلفيوم.

ويشهد، الأحد، 4 مباريات بالمجموعتين، بقاعة قرطبة في طرابلس، ستقام مباراتان، الأولى تجمع الأهلي طرابلس مع اليرموك، ويعقبها لقاء الاتحاد مع المدينة.

وبقاعة أحمد موسى بالمرج، تقام مباراتان أيضا، الهلال يتبارى مع المروج، والتحدي يلتقي الأهلي بنغازي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عبر «WTV».. الطاهر يخطف هدف الفوز للأهلي طرابلس على حساب السويحلي
رياضة محلية
تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة
فيديو
برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك
فيديو
كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة
كاريكاتير
السجن مدى الحياة لثلاثة أميركيين قتلوا شابا أسود البشرة بولاية جورجيا
دولى
المحكمة الأميركية العليا منقسمة بشأن فرض اللقاح الإلزامي على ملايين الموظفين
دولى
بايدن يختار الجنرال مايكل كوريلا لقيادة العمليات في الشرق الأوسط
عربى
وفاة سيدني بواتييه أول نجم أسود في هوليوود عن 94 عاما
ثقافة وفن
الرئيس الصيني يشيد بـ«الإجراءات القوية» ضد المتظاهرين في كازاخستان
دولى
كاركاتير حليم - تأجيل الانتخابات في ليبيا
كاريكاتير
رئيس كازاخستان يشكر بوتين لإرساله قوات (فيديو)
دولى
«فاو»: أسعار الأغذية تسجل أعلى مستوى منذ عقد في 2021
اقتصاد
جريدة «الوسط»: البرلمان و«الدولة» يختطفان خارطة الطريق
ليبيا
في العدد 320: صراع البرلمان ومجلس الدولة.. وهيئة لمحاصرة الكراهية
ليبيا
جيمي كارتر: الأميركيون مهددون بزوال الديمقراطية.. وهذه آثار الانتخابات في الشعوب
دولى
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 0 - 1 شباب الجبل» في الدوري الممتاز
رياضة محلية
منظمة الصحة تحذر من ظهور متحور جديد أكثر خطورة من «أوميكرون»
دولى
كاركاتير خيري - لجنة مجلس النواب لرسم خارطة طريق جديدة تباشر أعمالها
كاريكاتير
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بلاكبيري» تكتب نهاية حقبة مهمة من تاريخ الهواتف المحمولة