منتخبا شباب السلة يلتقيان الشباب والسلفيوم.. السبت

مباراة الأهلي طرابلس والنصر في السوبر. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

ينطلق، السبت، الدوري الليبي الجديد لكرة السلة للموسم الرياضي (2021-2022)، بمشاركة 13 فريقا موزعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى: الشباب العربي والأولمبي والجزيرة والمدينة والاتحاد والأهلي طرابلس واليرموك ومنتخب المنطقة الغربية 18 عاما.

المجموعة الثانية: السلفيوم والتحدي والأهلي بنغازي والهلال والمروج والنصر ومنتخب المنطقة الشرقية 18عاما.

الانطلاقة، السبت، بمباراتين، بقاعة قرطبة في طرابلس، وبداية من الرابعة مساءً، منتخب 18عاما يلتقي الشباب العربي، وبقاعة أحمد موسى بالمرج، منتخب 18عاما يتبارى مع السلفيوم.

ويشهد، الأحد، 4 مباريات بالمجموعتين، بقاعة قرطبة في طرابلس، ستقام مباراتان، الأولى تجمع الأهلي طرابلس مع اليرموك، ويعقبها لقاء الاتحاد مع المدينة.

وبقاعة أحمد موسى بالمرج، تقام مباراتان أيضا، الهلال يتبارى مع المروج، والتحدي يلتقي الأهلي بنغازي.