«كاف» يخطر الاتحاد بتأهله في «الكونفدرالية» على حساب أنيمبا واعتباره فائزا بثلاثية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 19 ديسمبر 2021, 04:08 مساء
مباراة أنيمبا النيجيري أمام الاتحاد الليبي. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» رسميًا عن تأهل فريق الاتحاد ممثل ليبيا في كأس «الكونفدرالية» إلى دوري المجموعات.

يأتي هذا بعد انسحاب فريق أنيمبا النيجيري، بعدم حضوره إلى مدينة بنغازي، لملاقاة فريق الاتحاد، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة، على ملعب شهداء بنينا، معتبرًا الاتحاد فائزًا بثلاثة أهداف نظيفة.

- الاتحاد ينتظر في بنينا التأهل الرسمي لدور المجموعات بـ«الكونفدرالية» رفقة الأهلي طرابلس
- «كاف» يرفض طلب أنيمبا النيجيري أمام الاتحاد الليبي في «الكونفدرالية»
- «كاف» يحدد موعد لقاء الإياب بين «الاتحاد» و«إنيمبا» في الكونفدرالية
- تعذر سفر فريق إنييمبا النيجيري إلى تونس لمواجهة الاتحاد
- الاتحاد يرفض مقترحات «كاف» ويتمسك بحقوقه في مواجهة أنيمبا بـ«الكونفدرالية»
- الأهلي طرابلس ضيفا على الملعب المالي في «الكونفدرالية»
- الأهلي طرابلس يفقد مباراة الذهاب أمام الملعب المالي ويعول على العودة في بنينا بالكونفدرالية
- وزارة الصحة توافق للأهلي طرابلس على حضور الجمهور أمام الملعب المالي في «الكونفدرالية»
- بعثة فريق الاتحاد تغادر إلى نيجيريا
- «الاتحاد» جاهز لملاقاة «أنيمبا» النيجيري في الكونفدرالية
- الأهلي طرابلس يهزم الملعب المالي ويصعد لدوري المجموعات بـ«الكونفدرالية»

وقد أكد مراقب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الليبي محمد قريميده، تأهل الاتحاد رسميًا إلى دور المجموعات في بطولة «الكونفدرالية»، بعد إبلاغ نادي أنيمبا النيجيري الـ«كاف» بعدم تمكنه لعب المباراة اليوم.

وقد حاول فريق أنيمبا تأجيل المباراة أو نقلها إلى ملعب محايد، وقد رفض فريق الاتحاد الطلب، ومن قبله الـ«كاف»، ليؤكد الأخير أن المباراة في موعدها بملعب بنينا، اليوم الأحد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تأملات في بازار أول انتخاب رئيس لليبيا
وجهات نظر
نيويورك تايمز: آلاف المدنيين قتلوا في ضربات لطائرات مسيرة أميركية
دولى
البعد التربوي للدعابة
وجهات نظر
طرح تريلر فيلم «قمر 14» تمهيدا لبدء عرضه (فيديو)
ثقافة وفن
دراسة: ضغوط العمل تزيد من خطر الإصابة بأمراض قاتلة
طب وصحة
طاقم طائرة أميركية يطرد مسافرا استبدل السروال الداخلي بالكمامة
منوعات
«الصحة العالمية»: إصابات «أوميكرون» تتضاعف.. و89 دولة رصدت إصابات بالمتحور
عربى
الجزائر تحرز لقبها الأول في كأس العرب على حساب تونس
رياضة عالمية
كابوس 2020 يخيم على نيويورك مع انتشار «أوميكرون»
اقتصاد
95 هدفا وعلامة كاملة للأهلي بنغازي ورباعي في صدارة الهدافين ضمن حصاد الأسبوع ...
رياضة محلية
رئيس بلدية فرنسي يناشد ماكرون الالتفات لمصير عائلات سورية تخلى عنها رفعت الأسد
دولى
«العربية والتواصل الحضاري» في اليوم العالمي للغة الضاد
ثقافة وفن
خبيرة في «الأزمات الدولية» تحذر من مخاطر فوضى مؤسساتية في ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوم العالمى للغة العربية .. 18 ديسمبر
كاريكاتير
المشري يتحدث عن طريقين لعلاج الانسداد السياسي ويؤكد تواصله مع عقيلة صالح
ليبيا
خطأ ساذج يوقع إيطاليًا ادعى العمى للحصول على مساعدات
منوعات
الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية (9 - 16 ديسمبر 2021)
ليبيا
«ذا ناشيونال»: مسؤول أميركي كبير يتوقع تأجيل انتخابات الرئاسة الليبية
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «مرسيدس-بنز EQS 2021» تجتاز اختبار السلامة بنجاح