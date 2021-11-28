الاتحاد يرفض مقترحات «كاف» ويتمسك بحقوقه في مواجهة أنيمبا بـ«الكونفدرالية»

تدريبات فريق الاتحاد لكرة القدم. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)

أعلن فريق الاتحاد استعداداته لملاقاة فريق أنيمبا النيجيري، في ذهاب الدور 32 المكرر لكأس الكونفدرالية الأفريقية، إلا أن الفريق الضيف لا يزال غائبًا ولم يحضر إلى تونس بسبب البروتوكول الصحي في تونس الذي يمنع من وصول فريق أنيمبا النيجيري في الموعد المحدد.

وتتواجد حاليًا بعثة الفريق النيجيري في المغرب في انتظار ما تسفر عنه الإجراءات الوقائية، وقد اقترح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أن تقام مباراتا الذهاب والإياب في المغرب أو تقام مباراة فاصلة في المغرب في ديسمبر المقبل لكن نادي الاتحاد رفض المقترح وتمسك بموعدي مباراتي الذهاب والإياب، بحسب صفحة نادي الاتحاد عبر «فيسبوك».

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، محمود عبودة، أنه لن يتنازل عن حقوق ناديه فيما يخص إقامة المباراة في موعدها، قائلًا: «رفضنا رفضًا قاطعًا مقترحات لجنة المسابقات بالكاف».

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد تقدمت بمقترح، بأن تُقام مباراتا الذهاب والإياب في المغرب، أو تقام مباراة فاصلة واحدة في المغرب خلال شهر ديسمبر المقبل.

وطالب عبودة من الاتحاد الليبي لكرة القدم بالدفاع عن حقوق النادي والضغط من أجل تلبية موقف النادي جراء ما يدور من كواليس في أجندات الاتحاد الأفريقي.

وقد نص البروتوكول الذي وضعه «كاف» لعودة المباريات في المسابقات المختلفة في ظل جائحة كورونا بضم نقطة واضحة تنص على أنه في حالة عدم تمكن الفريق المشارك من السفر إلى البلد المضيف أو مكان المباراة بسبب أي سفر أو قيود أخرى تتعلق بكورونا، فسيتم اعتبار الفريق المشارك المعني قد خسر المباراة (2-0).

من جهة أخرى عقد أمس السبت الاجتماع الفني للمباراة بحضور ممثل نادي الاتحاد وغياب ممثل فريق أنيمبا النيجيري بحضور الطاقم التحكيمي ومراقب المباراة.

المباراة كان من المقرر لها أن تجرى مساء اليوم الأحد بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير في تونس الساعة الثامنة مساء بتوقيت ليبيا ولهذه اللحظة لم يحضر الفريق المنافس.