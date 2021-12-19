الاتحاد ينتظر في بنينا التأهل الرسمي لدور المجموعات بـ«الكونفدرالية» رفقة الأهلي طرابلس

مباراة أنيمبا النيجيري أمام الاتحاد الليبي. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)

تأهل فريق الاتحاد ممثل ليبيا في كأس «الكونفدرالية» إلى دوري المجموعات، بعد انسحاب فريق أنيمبا النيجيري، بعدم حضوره إلى مدينة بنغازي، لملاقاة فريق الاتحاد، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة، على ملعب شهداء بنينا.

وقد أكد مراقب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الليبي محمد قريميده، تأهل الاتحاد رسميًا إلى دور المجموعات في بطولة «الكونفدرالية»، بعد إبلاغ نادي أنيمبا النيجيري الـ«كاف» بعدم تمكنه لعب المباراة اليوم.

وقد حاول فريق أنيمبا تأجيل المباراة أو نقلها إلى ملعب محايد، وقد رفض فريق الاتحاد الطلب، ومن قبله الـ«كاف»، ليؤكد الأخير أن المباراة في موعدها بملعب بنينا، اليوم الأحد.

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الصحف النيجيرية عبر صفحات التواصل الاجتماعي وصفت عدم حضور الفريق لمباراة الإياب في ليبيا بسوء إدارة فريق أنيمبا الذي ودع البطولة، رغم فوزه ذهابًا بهدفين نظيفين.

وتشارك ليبيا هذا الموسم في مسابقات كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية» بفريقين في دوري المجموعات، هما الأهلي طرابلس الذي سبق وتأهل ليلحق به الاتحاد.

نادي الاتحاد سينتظر اليوم المدة القانونية مع طاقم التحكيم بملعب شهداء بنينا ليعلن الحكم بعدها عن تأهل ممثل ليبيا إلى دور المجموعات بشكل رسمي.

مباراة أنيمبا النيجيري أمام الاتحاد الليبي. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)

مباراة أنيمبا النيجيري أمام الاتحاد الليبي. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)