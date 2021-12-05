الأهلي طرابلس يهزم الملعب المالي ويصعد لدوري المجموعات بـ«الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 ديسمبر 2021, 09:41 مساء
جانب من لقاء الأهلي طرابلس أمام فريق الملعب المالي اليوم الأحد، 5 ديسمبر 2021 (صفحة النادي على فيسبوك(

فاز فريق «الأهلي طرابلس» اليوم الأحد، على فريق «الملعب» المالي، بهدف دون رد، على ملعب «شهداء بنينا» ضمن إياب منافسات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» بدور الـ32 المكرر المؤهلة لدوري المجموعات.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح «الملعب» المالي بنتيجة هدف دون رد، وهي النتيجة نفسها التي فاز بها فريق «الأهلي طرابلس» بمباراة الإياب اليوم، واحتكم الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية، وتفوق فيها الأهلي طرابلس.

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هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق محمد اشتيوي، في الدقيقة 65، فيما انتهت ركلات الترجيح بنتيجة 4-2 لصالح الفريق الليبي.

ونجح صالح طاهر ومحمود عكاشة والحارس محمد نشنوش وعلي بوعرقوب، في تسجيل ركلات الترجيح للأهلي طرابلس، بينما أضاع الملعب المالي ركلتين.

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